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立選開支預算17億倍增 政府：因選民增及要做防疫

【明報專訊】未來12個月將舉行選委會、立法會及特首選舉。選舉事務處早前透露，2021年立法會選舉預算開支達17.28億元，較2016年立法會選舉約6.95億元整體開支倍增。總選舉事務主任翁應輝昨日解釋，兩場選舉難以比較，因選民人數、票站、工作人員都不同，加上需採取防疫措施等。

料需4萬多工作人員

建制派「班長」廖長江昨在特別財委會上表示，關注當局就立法會選舉撥款較2016年增1.5倍。翁應輝解釋，年底立法會選舉預計選民人數達430萬、票站逾620個，亦料需4萬多名工作人員，「2016年（立法會選舉）不論票站、選民人數、工作人員數量，均（與今年選舉）相差很遠」。

翻查資料，2020年選民登記人數約446.7萬，2016年則為377.9萬。

翁應輝說，選舉預算驟增亦是因應疫情，需要在票站設口罩、測量體溫設施等；另亦要增設電子派票、在點票站加攝錄措施等。

廖長江問預算涵改制開支否

鄧忍光答未考慮在內

廖長江問及有關預算是否已包括修改選舉制度的開支、選舉事務處新增14個職位會否支援資格審查委員會工作。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光稱，局方準備財政預算案時尚未有人大決定，故當時未有將此考慮在內。鄧忍光又說，立法會不再設「超級區議會」界別議席，估計減少約220萬名選民，可以減省部分開支，但其他選委會界別則相差不遠。

相關字詞﹕資格審查委員會 政制及內地事務局 選舉制度 立法會選舉 財政預算案 立法會

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