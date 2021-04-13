違誓啟訴訟即停職 議員憂嚴重威脅 曾國衞：律政司有足夠理據才興訟

草案列明，若律政司長認為某立法會議員或區議員違誓，相關法律程序一旦開展，該議員會被暫停職務，直至法庭有最終決定。建制派謝偉俊昨於會上表示，立法會參選、當選已有甚多關卡，「以後這個（停職）掣永遠在我們頭頂，我覺得是很大問題」，他呼籲無法律背景的議員小心，「因為一句話、一張單張……都可被視作證據，即時喪失資格（指停職）」。

謝偉俊、工聯會、自由黨同質疑

張國鈞：教師等專業有同樣做法

工聯會黃國健形容，若律政司一提控，便可暫停議員職務，「的確是很嚴重的威脅」。法案委員會主席、自由黨主席張宇人稱，「工聯會、自由黨都認為你（政制局）要回去再考慮」。

曾國衞稱律政司要啟動程序，本身亦要提出足夠理據，而非隨意興訟，亦要為法院接納，另條例賦予受影響議員提出抗辯機會。會議昨完成逐條審議程序。

民建聯張國鈞接受本報查詢時認為要有平衡，停職是為保障特區制度機關，但亦應有機制令司法上盡快處理案件。被問未經法庭判決便可將議員停職，他說許多專業有同樣做法，例如學校職員被控刑事罪行，亦會暫停其職務，以免工作期間有其他損害。

人力反對宣誓 溫子眾「擇日退黨」

修例尚未通過，區議員陸續就去留作決定。觀塘區議員、公民黨畢東尼昨發聲明稱，回港後身體大不如前，處理地區事務亦感吃力，身體情况不能再應付議員工作，加上5月需接受手術，術後需長期治療，宣布6月1日起辭任區議員，並退出香港政壇。

此外，人民力量早前舉行特別大會，出席會員大比數通過「反對人民力量區議員，以人民力量會員身分進行今次僭建宣誓」，該黨唯一區議員溫子眾宣布「擇日退黨」。他接受查詢時稱，已服務區內多年，無理由令居民需「搵對家」求助，月底會退黨。至於會否宣誓，他稱將會「忍辱負重」，形容席位得來不易。