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交通補貼月均耗2.25億 251萬人受惠

【明報專訊】政府2019年1月推出「公共交通費用補貼計劃」至今兩年多，運輸署回覆立法會財委會表示，自去年7月放寬計劃申領門檻後，截至今年2月政府每月平均補貼金額達2.25億元，每月平均約251萬人受惠。運輸署稱，計劃實施以來共發現3宗懷疑詐騙個案，涉兩家運輸服務營辦商的職員。

運輸署資料顯示，計劃推行首年（2019年），政府每月平均補貼金額約1.56億元；2020年政府增加補貼金額後，去年1至6月其間，政府每月平均補貼金額反有所下降，約為1.28億元。

至去年7月政府放寬計劃申領門檻，將每月公共交通開支水平由400元放寬至200元後，由去年7月至今年2月，政府每月平均補貼金額增至約2.25億元，每月平均約251萬人受惠，人均補貼金額約90元，其中有163.9萬人每月領取的交通補貼為100元以下；領取100至200元補貼的有62.4萬人；領取200至300元補貼的有18.6萬人；而領取300元或以上則有5.7萬人。

本年度預算46.6億 增近倍

運輸署預計，2021/22年度計劃預算開支達46.6億元，較2020/21年度的24.5億元大增近倍。

不過，由於市民需在3個月內領取交通補貼，運輸署資料顯示，約72.1萬人逾期未領取去年10月的補貼，成為計劃推出後未領取補貼人數最多的月份，亦有52.7萬人逾期未領取去年9月的補貼。

運輸署稱，計劃實施以來，共發現3宗懷疑詐騙個案，涉及兩家運輸服務營辦商的職員，其中一宗個案中，一名公共運輸服務營辦商職員已被定罪；其餘兩宗則正由警方調查，運輸署已審視兩間營辦商內部監控系統，並提出改善措施。

有議員查詢政府未來會否將「支付寶」納入補貼計劃內，運輸署稱考慮現時市民普遍使用八達通，而非其他電子繳費系統支付公共交通費用，認為現行安排仍是合適，但因應電子支付平台日趨普及，正研究如何將電子繳費系統納入補貼計劃。

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