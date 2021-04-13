疫下脫班率九巴6.9%新巴6.7% 同見多年最差

運輸署回覆立法會財委會質詢稱，去年專營巴士公司整體脫班率達6.3%，較2018年及2019年的2.9%及2.6%大幅增加。當中去年九巴脫班率更高達6.9%，是5間專營巴士公司最高，新巴及城巴（專營權一）去年脫班率亦高達6.7%及4.4%。

根據立法會秘書處2018年底發表《香港的專營巴士》研究資料，九巴2011年脫班率一度高達8%，其後逐步減少，去年6.9%的脫班率是2011年以來新高；而新巴自2008至2019年期間，脫班率介乎2%至4.7%，去年6.7%的脫班率最少是2008年以來的新高。

運輸署表示，去年專營巴士乘客量顯著下跌，其中去年上半年脫班率普遍上升，尤其去年2及3月疫情爆發初期，各專營巴士公司相應調整服務，令非繁忙及深宵時段的脫班率較高。署方稱，當時已發提示信和勸諭信要求各專營巴士公司改正，其後因應疫情發展及社交距離措施，運輸署已訂立機制，按乘客需求、巴士路線載客率等多項因素後，考慮各專營巴士公司申請臨時服務調整。

去年逾1.3萬投訴 服務佔近八成

署方稱實施機制後，專營巴士公司整體脫班率逐步改善，去年下半年降至平均2.3%。至於去年運輸署接獲涉及專營巴士的投訴個案共13,655宗，當中10,759宗涉投訴服務水準。