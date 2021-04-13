粉嶺6死九巴車禍 認罪車長求情：當時個人硬咗

【明報專訊】粉嶺公路前年12月發生九巴撞樹車禍，釀成6死38傷慘劇。肇事九巴司機被指疑似睡着，未有在轉彎時扭軚而肇禍，他昨在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害兩罪，求情稱當時「個人硬咗」才沒有扭軚，向死傷者及家屬衷心致歉。法官聽取求情後，押後至4月28日判刑，其間被告須還押。
被告文志光（57歲）承認於2019年12月18日在上水粉嶺公路近松柏塱里程碑，危險駕駛一輛九巴，導致6人死亡及8人身體受嚴重傷害。
辦方求情稱，被告駕駛巴士18年，他承認慘劇是自己一手造成，感到十分愧疚，藉此機會向死傷者及家屬真誠道歉。對於案發時為何沒扭軚，被告自言「個人硬咗」，事後已不太記得當時發生何事。
控方案情稱，當日下午4時許，被告沿粉嶺公路駕駛一輛九巴雙層巴士，駛向一個右拐彎時，車輛突然左轉，撞向防撞欄及樹叢，上層車頂被削開。當時車上有72名乘客，意外致6人死亡，其中兩人更被拋出車外；另有38人受傷，其中8人有骨折等嚴重受傷。
被告事後向現場警員表示「行駛期間，我瞌一瞌」。從行車記錄儀可見，被告事發前曾點頭及嘴巴張開，控方稱他疑似因睡着而頭部前傾及打呵欠。
【案件編號：DCCC 907/20】
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