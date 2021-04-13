粉嶺6死九巴車禍 認罪車長求情：當時個人硬咗

被告文志光（57歲）承認於2019年12月18日在上水粉嶺公路近松柏塱里程碑，危險駕駛一輛九巴，導致6人死亡及8人身體受嚴重傷害。

辦方求情稱，被告駕駛巴士18年，他承認慘劇是自己一手造成，感到十分愧疚，藉此機會向死傷者及家屬真誠道歉。對於案發時為何沒扭軚，被告自言「個人硬咗」，事後已不太記得當時發生何事。

控方案情稱，當日下午4時許，被告沿粉嶺公路駕駛一輛九巴雙層巴士，駛向一個右拐彎時，車輛突然左轉，撞向防撞欄及樹叢，上層車頂被削開。當時車上有72名乘客，意外致6人死亡，其中兩人更被拋出車外；另有38人受傷，其中8人有骨折等嚴重受傷。

被告事後向現場警員表示「行駛期間，我瞌一瞌」。從行車記錄儀可見，被告事發前曾點頭及嘴巴張開，控方稱他疑似因睡着而頭部前傾及打呵欠。

【案件編號：DCCC 907/20】