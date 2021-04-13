女童虐殺案陪審團今續商議 官引導：倘認為父母有意重創 當裁謀殺

死前一晚遭拋擲 要思考體况

案中事主為女童Z及其兄長X，3名被告依次為兩童的生父（26歲，案發時歲數，下同）、繼母（27歲）及繼外婆（53歲）。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，生父和繼母在犯人欄表現平靜。

抑鬱症非辯護理由

法官黃崇厚引導陪審團稱，Z解剖時被發現免疫器官胸腺（thymus）嚴重萎縮，導致無力抵抗細菌入侵，庭上無證據反映生父及繼母對胸腺有任何認識，但陪審團要考慮Z死前有否出現身體欠佳的警號。證供顯示，Z死前一晚，遭受「飛高高」和「扮超人」遊戲拋擲和搖晃。法官提醒陪審團要思考Z當時身體狀况如何，「飛高高」遊戲又有否令Z頭撞天花板，造成頭部瘀傷。

法官續稱，雖然辯方強調繼母案發時抑鬱症發作和承受巨大壓力，但抑鬱症本身不是謀殺罪的辯護理由，陪審團仍須考慮繼母判斷能力和犯案意圖；即使陪審團裁定繼母沒患上精神病，亦要思考案中其他證供。

至於涉案繼外婆，法官引述X供辭稱，繼外婆只會責打兩兄妹數下。法官又說，辯方表示繼外婆有全職工作，留在家中時間有限，陪審團要多加考慮。

綜合控方案情，女童Z與兄長X從2017年8月起搬入繼外婆一家，她2018年1月因細菌入侵而併發敗血症死亡。控方指控生父及繼母在該5個月經常以藤條和拖鞋責打X和Z，又逼兩兄妹捱冷和捱餓，最嚴重是罰Z捱餓4日，其間僅提供牛奶和餅乾。

根據法醫解剖報告，Z身上有133處新傷舊患，從頭皮出血、肩部潰瘍到手腳傷口結焦。專家證人認為Z右膝的大面積膿腫，因長時間跪地所致。

【案件編號：HCCC 28/20】