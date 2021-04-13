涉擅窺子呈分成績 教局主任不認罪 辯方稱工作上可接觸 上司指沒權限

被告彭偉傑（57歲）否認於2016年8月15日至2017年9月18日，取用教育局名為「教育資訊系統」並載有「中一學位分配系統」數據庫的電腦系統，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益。

家中電腦記有涉案資料

控辯雙方承認事實指出，被告於2014年10月21日至2018年1月16日隸屬學位分配組，先後擔任署理教育主任及教育主任。他於2016年8月向教育局申報，就讀藍田一小學的兒子為2015至2017年度中學學位分配辦法的申請人。該小學會將學生小五下學期及小六上下學期的成績呈遞教育局，被告於涉案時先後10次登入「中一學位分配系統」數據庫取用共128名學生的成績等資料，其中4次不包括兒子的紀錄，被告及後被發現家中電腦試算表記錄着涉案資料。

承認事實又稱，學校根據學生的總成績排序，校方估計首42名學生屬第一組別，43至52名則屬第一至二組別，被告的兒子排名43。

上司：只負責中一分配 毋須查小學

被告時任上司、教育局學位分配組高級教育主任雷海明供稱，被告雖負責管理「學生資料管理系統」、收集學生的資料，但在中一派位上，僅負責處理遲來申請者的學位分配，被告可登入系統查閱中學的剩餘學位，但毋須查看小學資料，加上被告經申報兒子讀藍田一小學後，便不需處理其子或所屬小學的派位工作，亦沒有相關權限，查看涉案資料涉及利益衝突，屬違反守則。

雷又強調，局方每年5月會傳閱處理學位分配及資料的內部守則，提醒員工避免利益衝突。聆訊今續。

【案件編號：KTCC1555/20】