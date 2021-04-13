港聞

港聞二

粉嶺收地建公營屋 何家園村民斥未諮詢

【明報專訊】政府近年積極在新界東北發展公營房屋，包括在鄰近和合石墳場的粉嶺第48區興建4000個單位，項目去年諮詢區議會時未獲支持，然而地政總署本月1日已開始收地。有受影響的村民稱事前完全沒被諮詢，有區議員憂慮交通配套不足或令48區成為「孤島」，促請當局重新規劃。

未獲區會支持

刊憲諮詢同日登記收地

政府2017年提出將粉嶺第48區改劃作公營房屋發展，預計興建4000個單位，容納約1萬人口，亦計劃興建一所容納24班的小學校舍，覆蓋何家園村的範圍。北區區議會土地發展、房屋及工程委員會去年5月要求當局重新規劃，再諮詢區議會。相隔近一年，政府本月1日就項目的道路工程建議刊憲，諮詢期至下月底完結，地政總署同日派員到何家園村做清拆前登記，提及當局預計於2023年12月起清拆及收回土地。

區議員憂缺交通配套成「孤島」

48區的交通主要依靠大窩西支路，北區區議會主席羅庭德表示，單靠大窩西支路不足以應付未來的新增人口，憂該區日後成為「孤島」。

羅又表示，48區的人口不足夠形成獨立的小社區，未來必然要依賴鄰區的商業及社區設施，質疑興建小學的需要，認為政府應與鄰近的暉明邨及其他新房屋項目一併考慮，另覓適當位置。

何家園村現時約有30至40戶、約百多名村民。在該村土生土長、54歲的周先生批評，直至本月1日接獲收地通知前，完全沒被諮詢，上周與土拓署代表會面時，對方並未能解答交通配套及建設學校的需要等問題，批評是「一邊諮詢，一邊拆樓」。

相關字詞﹕大窩西支路 粉嶺第48區 何家園村

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