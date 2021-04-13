納米樓落成跌19% 學者指租值跌 料趨勢持續

799伙落成 近5年第二多

翻查資料，實用面積小於20平方米、即約215平方呎的納米單位，於2013年才開始湧現，全年有81伙落成，佔整體私樓落成量約1%，隨後幾年逐漸增加，當中以2019年最多，有982伙，佔整體私樓落成量7.3%；其次為2020年的799伙，佔整體3.8%。

九龍城最多 去年160伙佔全港兩成

運房局書面回覆立法會特別財務委員會質詢時表示，根據差餉物業估價署數字，2016至2020年間共有3249個小於20平方米的私人住宅單位落成。各區中以九龍城最多，2018至2020年該區共有495個小於20平方米的單位落成（見表），其次是屯門（390個）及油尖旺（325個）；全港只有5個地區沒納米單位，包括葵青、荃灣、大埔、西貢、離島。

民建聯立法會議員柯創盛表示，近年不少發展商提供的單位面積愈來愈細，認為樓市出現不正常情况，但他認為難以立法規限住宅單位面積，因有可能影響政府賣地收入。他又說納米樓數年前推出甚為搶手，吸引不少市民「上車」，惟最近情况或有改變，由於這類單位較難易手，受歡迎程度已不如前。

柯創盛：發展商似知不受歡迎

市場調節會快過政府出手

柯創盛表示，去年納米樓落成量已有所減少，反映發展商似已意識到此類單位不受歡迎，「相信市場調節會快過政府出手」。

學者：放寬按揭成數減小單位需求

中大學商學院高級講師李兆波認為，近年樓價高企，發展商「走投無路」才推出納米單位，惟去年政府放寬住宅物業按揭成數，市民可選擇面積較大的單位，令有關單位需求減少，儘管整體樓價回升，納米樓租值仍向下，相信趨勢會持續。

另外，運房局表示，截至去年12月31日，有500個已落成的小於20平方米單位仍未售出，佔全港1.23萬個「貨尾」單位約4%，而這批「貨尾」單位中，約7900個已取得佔用許可證（入伙紙）超過12個月。