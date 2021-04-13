《鏗鏘集》YouTube 7800萬次觀看 李百全：今年重點製《世紀長征》

根據文件顯示，自2016年7月至今年2月，港台YouTube頻道觀看次數最多的節目是《鏗鏘集》，達7856萬次；隨後是去年6月19日起停播的《頭條新聞》，觀看次數2591萬；排第三是《視點31》，觀看次數2426萬。

本年度首11個月 港台收2.7萬表揚 1503投訴

參考去年財委會文件，2016年7月至2020年3月10日，觀看次數最多的節目亦是《鏗鏘集》，有4114萬次。換言之，過去約一年該節目在YouTube的觀看次數已增加3700多萬；仍製作及播放的《視點31》，觀看次數同期增約1000萬。

截至今年2月底，港台在2020/21年度首11個月接到1503宗投訴，接獲27,488宗表揚；2019/20年度全年港台接到的投訴和表揚個案，分別有29,101宗及76,576宗。

民建聯議員陳恒鑌書面提問港台如何加強公民及國民教育節目，李百全書面回覆表示，港台今年將重點製作特備節目《世紀長征》，分普通話和廣東話版本。港台亦會聯同《世紀長征》系列活動籌備委員會、教育局及民政事務局合辦《世紀長征——學界菁英問答比賽》等，並製作關於大灣區生活、嶺南文化等節目。

《世紀長征》是因應今年中共建黨100周年而播放，節目內容以央視紀錄片《百年中國》為基礎，並有一系列活動，活動籌委會召集人由前特首梁振英的太太唐青儀擔任。

另外，民政事務局提交財委會文件顯示，當局在2020/21年度預算花2200萬元，用於在校外推廣公民教育，當中近半即1060萬元用作推廣國民教育；2021/22年度預算花在公民教育的開支為2320萬元，其中800萬元用於國民教育。