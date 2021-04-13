記者未能閱分區會紀錄 防火委員：民處有備存

【明報專訊】因應選舉委員會將新增港九及新界分區委員會、滅罪委員會和防火委員會代表的議席，本報昨日報道記者曾向各區民政處申請查閱上述各分區會的會議紀錄，以了解分區會議程及委員出席率等情况，但記者幾經折騰最終未能經部門查閱相關文件。葵青區防火委員兼葵青區議員梁志成（圖）表示，過往民政處會備存各委員會會議紀錄，形容議題僅屬當區事務，對民政處未有公開予傳媒及公眾查閱感到不解。民政事務總署稱，公眾可用《公開資料守則》索取有關紀錄。
梁志成不解：不涉撥款 亦非秘密
擔任葵青區議員20多年的梁志成昨日稱，過去曾獲政府委任為分區委員會委員，每年開會3至4次，但即使建制派委員亦有人多次缺席，「可想而知議程有多『重要』？又不涉撥款，討論的也非秘密」，故對於公眾及傳媒未能查閱會議紀錄感到奇怪。梁透露他最近獲政府委任為當區防火委員，區內亦有一名民主派區議員獲委任，惟認為難發揮影響力，「20個人，得我們一兩條『精蟲』，怎可能『搞出人命』？」但稱日後會跟進加強透明度。
趙柱幫：料不再獲委任
於2019年獲委為沙田區防火委員的博康區議員趙柱幫表示，仍未收到委任通知，估計自己不會再獲委任。他稱防火會秘書處有備存會議紀錄，開會前後會傳給委員，對於不公開予公眾傳媒查閱感到不解，「政府要用他們（委員）來取締我們區議員，但開會、會議文件的透明度、民意代表性，遠不及區議員」。他指區議會有公開會議紀錄、時間、開會地點，讓公眾及傳媒列席，但各分區會既無公布開會時間，亦不上載會議紀錄，也不知公眾能否列席，「好似秘密組織一樣」，遑論可代市民反映地區意見。
民政事務總署昨日回覆本報查詢稱，有興趣查閱各委員會會議紀錄的人，可往各區民政諮詢中心作出安排，亦可根據《公開資料守則》向民政總署索取。