記者未能閱分區會紀錄 防火委員：民處有備存

梁志成不解：不涉撥款 亦非秘密

擔任葵青區議員20多年的梁志成昨日稱，過去曾獲政府委任為分區委員會委員，每年開會3至4次，但即使建制派委員亦有人多次缺席，「可想而知議程有多『重要』？又不涉撥款，討論的也非秘密」，故對於公眾及傳媒未能查閱會議紀錄感到奇怪。梁透露他最近獲政府委任為當區防火委員，區內亦有一名民主派區議員獲委任，惟認為難發揮影響力，「20個人，得我們一兩條『精蟲』，怎可能『搞出人命』？」但稱日後會跟進加強透明度。

趙柱幫：料不再獲委任

於2019年獲委為沙田區防火委員的博康區議員趙柱幫表示，仍未收到委任通知，估計自己不會再獲委任。他稱防火會秘書處有備存會議紀錄，開會前後會傳給委員，對於不公開予公眾傳媒查閱感到不解，「政府要用他們（委員）來取締我們區議員，但開會、會議文件的透明度、民意代表性，遠不及區議員」。他指區議會有公開會議紀錄、時間、開會地點，讓公眾及傳媒列席，但各分區會既無公布開會時間，亦不上載會議紀錄，也不知公眾能否列席，「好似秘密組織一樣」，遑論可代市民反映地區意見。

民政事務總署昨日回覆本報查詢稱，有興趣查閱各委員會會議紀錄的人，可往各區民政諮詢中心作出安排，亦可根據《公開資料守則》向民政總署索取。