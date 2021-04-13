4煞鐵槌毁大紀元印刷廠 發言人：非首次被砸 均無人被捕

事發於昨日凌晨4時許，4名男子闖入白田壩街一間印刷廠房，聲稱有職員欠債，其後有人以大鐵槌破壞印刷機及電腦熒幕，並向印刷機撒碎石，逞兇後乘搭接應私家車逃去，印刷廠負責人報警求助，事件中無人受傷。

攜刀找「朱生」 無此員工

據了解，一名男子事發時尾隨女職員進入印刷廠，並大喝「叫朱生出嚟」，職員回應沒有「朱生」及嘗試關上大閘，此時另有3名男子闖入，分別持有大鐵槌，有人袋內藏有利刀，他們關上大門，喝止廠房職員「行開，行開，唔關你事！」其後開始大肆破壞，約兩分鐘後逃去，刑毁過程均由閉路電視拍下。香港大紀元時報發聲明，強烈譴責暴力。

記協發聲明，強烈譴責任何針對傳媒的暴力或破壞行為，要求有關人等停止暴力行為，並要求警方嚴肅調查及跟進。

記協譴責針對傳媒行為

大紀元發言人表示，印刷廠仍在搶修，短期內將沒有實體報紙，只有網上版，大紀元無懼暴力脅迫，繼續為市民報道真相，希望警方盡快破案。發言人續稱，印刷廠沒有職員姓朱，亦無欠債，相信只是他們的暗號，提示同黨現身。

回應前年破壞 警：無證據拉人

2019年11月，印刷廠遭4名蒙面男子闖入縱火，閉路電視拍下整個過程。警方昨回應前年事件稱，經調查後未有足夠證據拘捕任何人。2013年5月，有人兩度企圖闖入印刷廠及將廠房鐵閘門鎖破壞。2006年2月，印刷廠剛成立約兩星期，遭4人闖入大肆破壞，將新購置過百萬元的印刷機砸爛。

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