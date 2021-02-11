【Emily】新民黨孖媽帶子女送暖酒吧雀館 囡囡送畫有黃色 Eunice：咩色都要識

Eunice提到，酒吧、卡拉OK要停業，其實員工成個家庭都需要關顧，希望活動可以關懷佢哋，希望起碼有復業時間表。

容海恩曾經喺訪問講過，話囡囡「千祈唔好識黃色就得喇」。有眼利網民就發現，Eunice囡囡噚日畫畫有黃色，Eunice笑言都係百花齊放，「最緊要咩色都要識，都係均衡發展」，又話之前講法都係希望強調唔能夠將任何嘢訴諸暴力。

業界：又不是八十年代 酒吧唱K非形象負面

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁就話，小朋友都可去唱K，𠵱家都唔係1970、80年代思維，一提酒吧、唱K就形象負面，仲話好多家長會帶小朋友唱K。梁話「希望政府似湊小朋友咁，以邊學、邊行、邊走態度，帶我哋業界走出困境」，話邀請小朋友都係想溫情鼓勵業界員工，盼大家唔好灰心。新聞稿又形容，政府喺抗疫期間「猶如我們的父母」，帶港人喺抗疫路上經歷波折，但幾個業界仍強制停業，「政府是否已遺棄及遺忘了這幾個兒女」。