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2021年4月12日星期一
港聞二
小學常識書述遷台 刪「中華民國政府」 改「國民黨遷台」 林泉忠：完全跟隨內地史觀 不再多元
五四運動扣連港示威討論題 高中中史書換走
消費券經4電子平台派 商戶免安裝費 包括八達通支付寶微信Tap&Go 專家：難杜絕「套現」
稱長者少用電子支付 街市檔主盼政府多推廣
陳弘毅：官員任資審委合適 DQ未必增
冀修例5月通過 張建宗：行政立法關係將更緊密
「批量出租」 港島太平洋酒店停業
23日前打科興 五旬漢工作中猝死 女子接種復必泰兩次過敏 一度入ICU
35歲漢打復必泰後抽搐失知覺
愛暉樓一戶兩確診 累計涉5戶6人
男警涉經營賭檔「斷正」 重案工廈拘65人
停機坪貨物起火 逾千國產手機焚毁
鋰電池着火釀空難 10年兩宗
濕地緩衝區魚塘數十年面積減半 1900萬保育濕地魚塘 護候鳥飯堂
現存逾千公頃魚塘 近半獲撥款增生態價值
工程師：走線避觀塘舊區 毋須放棄九東單軌
港商開發3D打印新材料 助中小企生產
多國企業查詢增信心
尊子漫畫
【Emily】新民黨孖媽帶子女送暖酒吧雀館 囡囡送畫有黃色 Eunice：咩色都要識
【Emily】鐵路博物館百年車卡 驚現分體式冷氣機
【Emily】反駁民主派 葉劉：你讀民主書多定我多？
【Emily】皇都外牆海報 港片經典角色「滿座」
【Emily】湯家驊：外國遇上港人被錯叫梁家傑
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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