工程師：走線避觀塘舊區 毋須放棄九東單軌

單軌計劃擱置 改自動行人道

政府原擬建單軌鐵路全程約9公里，共12個車站，由港鐵九龍灣站，經啟德前機場跑道範圍，跨越觀塘繞道，再接駁至觀塘站，一度預計2023年啟用，但項目去年胎死腹中，改以「多元組合」替代，除新增巴士、小巴路線外，亦會興建3條串連啟德、九龍灣及觀塘的自動行人道，以及一條長約13公里、貫通啟德發展區的行人及單車共用通道等。發展局長黃偉綸今年1月向立法會交代項目時，提到單軌鐵路涉多項複雜技術挑戰，繼續興建的成本十分高昂。

工聯會：單軌助沙中線分流

工聯會九龍東總幹事鄧家彪批評，巴士及小巴並非新事物，又料日後沙中線全線通車後，不少新界居民都會由鑽石山站轉乘觀塘線前往九龍東上班，如沒另一條鐵路運輸系統，九龍灣至觀塘站只會更加擠迫，認為單軌鐵路有助分流乘客至啟德站。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生認同當局稱，走線如經開源道及跨越觀塘繞道，涉及複雜技術問題，但稱只要避開觀塘舊區，由原先經啟德前機場跑道末端，經開源道接駁至觀塘站，改由跑道中段位置，經觀塘海濱再接駁至牛頭角站，就可降低成本。他亦建議當局仿效輕鐵或澳門輕軌，用較小型的列車及月台。

發展局：鼓勵市民多步行

發展局回覆稱，九龍東道路和鐵路基建設施日趨完善，盼透過擬議「多元組合」內的各項環保設施，便捷地連接鐵路站和公共運輸交匯處，並鼓勵市民多步行和在啟德發展區內踏單車， 減少使用車輛和道路。