現存逾千公頃魚塘 近半獲撥款增生態價值

【明報專訊】漁護署2018/19年報顯示，本港魚塘面積約1130公頃，大部分集中在新界西北，較1986年的2130公頃大幅減少約半。現時本港逾534公頃，即約近一半面積魚塘有參與觀鳥會保育計劃，由2012年至今，政府已撥款合共近8000萬元管理費用（見表），讓參與計劃的魚塘加強管理，以提升其生態價值。
2012年起撥款 至今耗8000萬
香港觀鳥會高級項目主任周嘉麗表示，香港位於「東亞-澳大利亞遷飛區」的飛行路線上，每年9月至翌年4月后海灣濕地吸引逾5萬隻水鳥棲息，故魚塘是否得以有效管理，足以影響數以萬計候鳥棲息和覓食；過去數十年，城市發展令魚塘面積不斷萎縮，加上內地入口平價淡水魚衝擊本地市場，不少養魚戶放棄魚塘養殖，亦威脅后海灣候鳥生態環境，故有需要提供誘因令塘魚養殖持續發展。
規劃署研究：魚塘屬生態一部分
規劃署1997年完成一項研究，確認魚塘有重要生態價值，是后海灣濕地生態系統一部分；城規會制訂指引成立「濕地保育區」及「濕地緩衝區」規管后海灣地區土地用途。
至於后海灣濕地核心區為米埔自然保護區，漁護署1995年根據《拉姆薩爾公約》，將米埔及內后海灣約1500公頃濕地列為拉姆薩爾濕地，亦即「國際重要濕地」，政府每年投放資源保育；管理米埔的世界自然基金會網頁顯示，2019年獲政府撥款990萬元，佔該會收入約8％。
（城市保育）
相關字詞﹕香港觀鳥會