濕地緩衝區魚塘數十年面積減半 1900萬保育濕地魚塘 護候鳥飯堂

明報記者 馬耀森

計劃第10年 首有緩衝區外養魚戶參與

為鼓勵魚塘養殖業持續發展，香港觀鳥會自2012年開展魚塘生態保育計劃，與養魚戶合作，在數百公頃魚塘做生境管理工作。計劃踏入第10年，觀鳥會獲鄉郊辦撥款合共約1905萬元，於3月1日起開展兩項生態魚塘管理協議計劃，各為期兩年，涵蓋拉姆薩爾濕地內外的魚塘。

新一輪計劃至目前有150名養魚戶參與，涵蓋700個魚塘，面積合共逾534公頃，當中首次有白泥、流浮山及沙橋村約10名養魚戶參加，地點均位於濕地緩衝區外。

水塘冬季降水位 黑臉琵鷺金眶鴴開餐

香港觀鳥會高級項目主任周嘉麗表示，參加計劃的養魚戶需在冬季調低魚塘水位，留下經濟價值較低的魚蝦供水鳥覓食，並按魚塘面積獲得管理費；為吸引更多人參與，新計劃下每公頃魚塘可獲5800元，較舊計劃5300元增近一成；若魚塘露出至少50%塘底，可獲額外1200元。周嘉麗認為，物價不斷上升，適量上調費用希望吸引更多養魚戶參與。

觀鳥會綜合約100個魚塘數據，發現魚塘調低水位，雀鳥數目較不降低水位的魚塘多19倍；該會亦發現，當魚塘水位下降至不同深度，有利不同種類雀鳥覓食，例如水位較高時，「長腳型」水鳥如大白鷺、蒼鷺及黑臉琵鷺，可涉水覓食；當接近「乾塘」時，小型雀鳥如金眶鴴、青腳鷸，以及「易危」的白頸鴉就會出現；至於懂得潛水的僻鵜及鸕鶿則不受水位影響，隨時都可以「開餐」。

剷塘清淤泥 魚更易存活

觀鳥會近年發現，部分魚塘多年未有清理塘底淤泥，有可能令產量下降，故在新一輪計劃加入新項目，向養魚戶發放每公頃4000元管理費，鼓勵他們「剷塘」。在新田養魚逾30年的陳國新，亦是本港少數懂得操作機器「剷塘」的養魚戶。他稱不少人因養殖業日漸式微，不願投放資源管理魚塘，結果塘底堆積大量淤泥，「有啲幾年都未剷過一次，淤泥堆積到四五呎咁高，結果魚塘充斥大量有機物，魚塘水又淺咗，夏天太熱或打風，塘底攪起淤泥，好容易缺氧，容易養死魚」。他說全球暖化令夏季愈來愈熱，若魚塘剷至8呎深，即使在炎夏烈日當空，魚會游到水溫較低的塘底，存活率自然較高。

（城市保育）