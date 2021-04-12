停機坪貨物起火 逾千國產手機焚毁

一批原定空運往泰國曼谷的國產手機焚毁，消防經初步調查相信火警無可疑，起火原因仍有待調查。

機管局表示，昨早約5時接獲報告稱，停機位452附近一批貨物起火，消防接報後即時到場，並於5時56分將火救熄，火警中無人受傷，事故原因仍在調查，機場運作沒有受到影響。香港貨運航空回覆稱，受影響的航班編號為RH331，已配合有關當局調查是次事件起因。

職員滅火不果 火勢波及左右兩板貨物

事發昨清晨5時許，據悉，貨運職員將一批準備經香港貨運航空運至泰國曼谷的貨物拖至停機坪，由職員覆檢後再裝箱登機，其間有貨物突然冒煙起火，職員即通知上峰，並取出多個滅火筒嘗試撲火惟未成功。火勢愈燒愈烈，全板貨物陷入火海，火光熊熊，火屑隨風飄揚，左右的另外兩板貨物亦受波及，起火焚燒。

機場消防接報到場灌救，包括出動重型泡車，約40分鐘後將火撲熄，消防翻起焚毁貨物，確保所有火種熄滅，事件中沒有人受傷，火場面積達12米乘24米。消防經初步調查相信火警無可疑，起火原因仍有待調查。

現場地面遺留多個燒至焦黑的紙盒及智能手機，部分包裝盒顯示為國產品牌vivo Y20及OPPO A54智能手機。本報向vivo查詢事件，至截稿前未獲回覆。

專家倡查手機電量航空公司申報合規否

香港工程師學會航空分部發言人詹永年指出，鋰電池具火警風險，現時國際民航組織及國際航空運輸協會（IATA）均嚴格規管空運鋰電池，其中電池的瓦時、數量及包裝等，均需符合起飛地、目的地及飛機註冊國3地的民航局指引。詹以可充電鋰電池為例，國際航空運輸協會危險物品規例列明，空運時鋰電池含電量不得超過電池總量的30%。詹永年認為，今次事故屬「好彩」，「起飛前和飛行期間起火的後果可以好唔同」。他認為，消防可從事發時手機包裝及含電量調查起火原因，而民航局亦應調查航空公司申報貨物過程是否合乎指引及程序。