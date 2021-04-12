男警涉經營賭檔「斷正」 重案工廈拘65人

涉嫌經營賭檔被捕的28歲男警員已獲准保釋候查，5月中旬須向警方報到，並將停職。警方發言人稱，非常重視人員操守，若干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，並作刑事調查及紀律覆檢。

男警當值時行為可疑 警方主動查

據了解，被捕男警原為刑事調查隊探員，其後被調職駐守深水埗警區軍裝巡邏小隊，因上級發現他當值期間行為可疑，其後揭發他經營非法賭檔。賭檔主要為德州撲克賭博。

上周六凌晨零時許，警方在觀塘道404號時運工業大廈一單位搗破非法賭檔，拘捕23至29歲的3名男子，涉嫌經營賭博場所，當中包括一名警務人員，另外介乎18至35歲的1男4女涉嫌協助經營賭博場所被捕。場所內47男10女賭客涉嫌在賭博場所內賭博被捕。全部被捕65男女同時涉嫌違反限聚令。行動中警方檢獲20副啤牌、約12萬元籌碼、約48萬元現金及一批賭具。案件由西九龍總區重案組跟進。

上周二（6日），東九龍總區人員根據線報及深入調查後，突擊搜查觀塘道472至484號一個樓上單位，搗破一間懷疑正在違規開放的派對房間，並拘捕為休班警員的負責人，房間內另有5名男子遭票控違限聚令，其中一人亦為休班警。