愛暉樓一戶兩確診 累計涉5戶6人

昨增13確診11屬輸入 5宗驗出N501Y

昨多13宗確診，11宗為輸入個案，分別來自巴基斯坦、印尼、印度及孟加拉，當中3人為外傭。其中5宗驗出新冠變異N501Y病毒株，本港累計199宗輸入個案驗出N501Y病毒株。昨暫有10多宗初步確診。

其餘兩宗確診與本地個案有流行病學關連，住友愛邨愛暉樓第3座32室，為家人關係。其中71歲退休老翁4月7日病發，63歲家庭主婦則無病徵。據悉上述單位為2532室，與大廈首名確診71歲退休主婦居住的2231室共用污水喉管。

友愛邨愛暉樓第3座累計6名住客確診，牽涉5個單位，包括3個09室、一個31室及一個32室。早前衛生防護中心在愛暉樓第3座檢取36個環境樣本，全對新冠病毒呈陰性。防護中心傳染病處首席醫生歐家榮早前指出，檢取樣本位置包括浴室、廚房、抽氣扇等。

對於愛暉樓第3座出現爆發，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台《政好星期天》稱，情况反映有隱形傳播鏈，亦顯示本港舊式屋邨有結構問題，認為疫情回落現曙光時出現屋邨爆發，要小心處理。

許又說，目前是第四波疫情近「水尾」階段，但要留意不要再有異常群組爆發引起反彈，他認為目前難進一步放寬社交距離措施，因社區仍有隱形傳播鏈。另港府正與外地商討「旅遊氣泡」等安排，如疫情反彈則難成事。

（疫情第四波）