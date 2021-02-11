23日前打科興 五旬漢工作中猝死 女子接種復必泰兩次過敏 一度入ICU

衛生署發言人昨在傳媒查詢下表示，署方4月9日接獲醫管局呈報，死者為58歲男子，本身有吸煙習慣。他3月16日於林士德體育館接種科興，觀察期間沒不適紀錄。至4月8日晚上，他在工作地方突感呼吸困難，其後不省人事，救護員到達時發現男子心臟驟停，送往明愛醫院搶救，同晚證實死亡。衛生署已按機制將個案交由新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會評估因果關係。

死者渠務署承建商員工 有吸煙習慣

渠務署確認，署方承建商一名員工於4月8日晚上10時，在渠務署協調控制中心工作期間不適暈倒，在場同事即時召救護車將其送院，其後證實不治。署方對其離世深表難過，會向其家人提供協助。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台《政好星期天》表示，上月15日一名35歲女子到中大醫院接種BioNTech後，出現嘴唇腫脹及呼吸困難，需即場注射腎上腺素，送往威爾斯親王醫院，並入住深切治療部，翌日再現過敏，再用腎上腺素治療。他形容情况罕見，患者18日出院。翻查資料，政府曾於3月16日公布一名35歲女子於中大醫院接種疫苗後，左手臂出疹、氣促及嚴重過敏反應，送往威院留醫，當時情况穩定。

許樹昌：港府研放寬打針者檢疫 或縮至7天

檢疫方面，許樹昌稱部分外商嫌21天檢疫措施麻煩，或窒礙經商，透露港府正研究對已接種兩劑疫苗者放寬抵港後檢疫安排。他說，如外地來港公幹等人已接種疫苗，有機會縮短檢疫時間，或可將21日檢疫期縮短至14天；若來自低風險地區，不排除可縮短至7天檢疫，另來港前及抵達後均須檢測，詳情仍待政府官員商討。

至於購買疫苗，許樹昌說港府早前與阿斯利康達成的協議屬臨時性質，主動權仍在港府，他稱目前兩款疫苗已足夠全民接種，並足以應付香港流行的病毒株；建議港府預留資源購買安全性、保護率更高，以及對付到變種病毒株的第二代疫苗。至於臨時協議需否賠錢等，許稱負責採購的官員才掌握保密協議細節，他相信需要賠償，但估計金額「不是好大數目」。

（疫情第四波）