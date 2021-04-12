「批量出租」 港島太平洋酒店停業

稱已通知取消預訂 會退款

港島太平洋酒店屬信和集團旗下酒店，昨該酒店大門關上，門外貼出告示稱酒店暫停運作，大堂服務台未見有職員。該酒店網頁沒內容，顯示「抱歉，您尋找的網頁正在更新」；信和集團的網頁已移除港島太平洋酒店相關資料，酒店facebook專頁亦已停運。

本報記者昨晚致電酒店，但未能接通。有該酒店職員昨日較早前回覆其他傳媒查詢稱，酒店於上周六已停止營業，又說已陸續通知所有顧客及旅行社中介公司取消所有預訂服務，並會安排退款。

業界稱有機構租作宿舍

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城稱，有機構租用酒店作為員工宿舍及辦公地方，據他了解無員工被解僱。李又說，現時經濟低迷，若有機構「包起」整幢酒店，能有穩定收入。

翻查資料，港島太平洋酒店2018年底完成翻新工程，當時信和新聞稿稱，酒店有328間客房，大部分房間均可觀賞維港景色。該酒店去年獲得兩期「保就業計劃」，合共逾710萬元資助，酒店兩次承諾受薪僱員人數均為128。