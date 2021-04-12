陳弘毅：官員任資審委合適 DQ未必增

參選立會須先通過選委

料絕大部分入閘者不DQ

資審委負責審查參選人資格，陳弘毅表示，上述工作原由屬於政府官員的選舉主任負責，認為由官員擔任資審委較合適，若由其他社會人士出任，成員將面對較大壓力，且資審委或需處理涉及國家安全的機密資料。陳表示，審查標準由法律規定，當公職人員宣誓要求的法案獲立法會通過，有關標準將更詳細，例如「負面清單」的行為將被視為不擁護《基本法》、效忠特區。

稱官員可確保符政府運作原則

其他人出任或面對重壓

陳弘毅認為，參選人的資格審查變得較嚴格，但參選須取得一定選委提名，料今後遭資審委DQ的人數不一定比以往多。新選舉制度下，陳估計有相當數目的新人進入議會，料他們不是來自傳統建制派或現有的民主派；又認為能吸引不習慣或不適合直選的人參選。

另外，全國政協副主席兼前特首梁振英昨接受無綫新聞《講清講楚》訪問，認為民主派會參選立法會，並有機會當選；稱日後光譜收窄，「就是少了反共、反華的人，跑去西方、美國要求他人制裁中國（的人），減少了這一部分不愛國的人」。

梁振英料泛民會選立會

梁振英表示，議員透過選舉進入議會，他們必定會反映市民聲音，又認為建制派亦非「清一色」，有議員代表基層，亦有議員代表工商界。

選舉委員會新增召集人制度，總召集人由擔任國家領導職務的選委會委員擔任。梁振英表示，至今沒獲邀擔任總召集人，但稱制度為香港「兜底」，人大常委會將這些權力和責任交託制度，是信任港人的表現。

對於會否出任總召集人或再參選特首，梁稱暫未作任何決定，對目前工作「稱心如意」，但說只要是對香港、國家有利的崗位，他都會盡力去做。