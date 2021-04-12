稱長者少用電子支付 街市檔主盼政府多推廣

憂日後收費 有檔主拒裝系統

在北角渣華道街市，不少檔販在疫情下都有安裝電子支付。菜檔負責人葉太已安裝WeChat Pay HK及支付寶，她說使用電子支付的顧客都較年輕，長者則大多使用現金，希望政府多推廣，令長者有誘因轉用電子支付。沒安裝電子支付系統的豬肉檔主朱先生稱，大部分客人都以現金交易，又說檔口生意不好，即使個別平台現時豁免安裝費，但難保日後收費，質疑「冇咁着數」，不會安裝有關系統。

長者不懂電子支付 選八達通

76歲李婆婆平時慣用現金購物，不懂使用電子支付，稱會選用較方便的八達通取得消費券，並叫家中子女協助登記。50多歲黎女士同樣表示會選用八達通，但稱街市買菜金額通常較細，傾向以電子消費券購買電子產品，希望金額及使用次數上有較大彈性。

網店平台：現逾半只收信用卡 計劃增開錢包誘因

網店管理平台「掌舖（Boutir）」創辦人及行政總裁吳家嘉稱，透過其平台設網店已可連接八達通、支付寶香港及WeChat Pay HK三種電子支付方式，其平台現有3萬至4萬活躍小店，目前逾半只接受信用卡支付，他認為電子消費券計劃加上電子支付營運商期間豁免轉帳費、提供優惠等，是讓商戶啟用電子錢包的誘因。

吳家嘉說，其平台有逾六成網店屬試驗性質，多為個人商戶，認為網店若想受惠於計劃，需先做商業登記，並建議網店連接多個電子支付平台，以便利消費者。