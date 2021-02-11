消費券經4電子平台派 商戶免安裝費 包括八達通支付寶微信Tap&Go 專家：難杜絕「套現」

2月《財政預算案》宣布向約720萬名香港永久居民及新來港者發放共5000元電子消費券，涉款約360億元。政府昨公布，已選定八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go拍住賞4間儲值支付工具營運商協助發放（見表）。

須選定一平台使用 八達通可沿用現卡

財政司長陳茂波昨於網誌稱，甄選的主要準則包括營運商是否具備相關經驗、其支付工具普及度、覆蓋的商戶業務性質及範圍等，相信選定的4間能覆蓋市民日常消費中習慣使用的支付工具。

陳茂波表示，政府將設立中央登記系統讓市民以電子方式登記，如市民去年曾登記「現金發放計劃」，部分基本個人資料將自動載入申請表格頁面以供核實，減省輸入資料時間。市民可選定一種支付工具以收取及使用消費券。他以八達通為例，稱市民登記時可沿用手頭上的八達通卡，毋須登記新卡或轉用個人八達通；至於其餘3間均透過電子錢包操作。每一張八達通卡或個人電子錢包只能與單一登記掛鈎，不能重複使用。

發放期數未定 部分平台免手續費

早前政府曾擬連續5個月、分期每月1000元發放電子消費券。陳茂波於網誌稱，發放期數、金額及使用期限等均未有定案，大原則是用於本地零售、餐飲及服務商戶的消費，預料可為今年經濟增長帶來0.7個百分點的提振作用。

各營辦商昨發稿歡迎被政府選擇。八達通表示，計劃期間新商戶毋須繳付任何安裝或租機費，申請商用版八達通App收款的商戶可免費獲贈八達通流動收款機，以及豁免資金轉帳費用。AlipayHK則稱，商戶可免費申請用於收錢的「商戶碼」，計劃期間減免交易費。WeChat Pay HK表示，中小商戶「收錢碼」無安裝費用，計劃期間會派人到店協助商戶使用。Tap & Go則表示，會為新商戶豁免二維碼交易及安裝費用以及「智能POS」租機月費。

IT界倡公開數據助日後參考

對用戶或可透過不同支付方式「套現」，香港智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪表示，因香港沒開徵「銷售稅」，支付平台無連接稅務系統，故無法杜絕「套現」問題，但相信以電子支付發放消費券可限制資金在本地使用，增加小型消費。而由於使用電子支付平台，政府可收集消費數據，他建議政府公開相關數據及消費券效益，讓日後「派糖」可再參考。

組織：長者或會錯過使用

社區組織協會社區組織幹事阮淑茵則稱，電子消費券不便長者使用，尤其分階段發放，且對用途有限制，長者獲取資訊不足，或會錯過使用。阮預料計劃開始後協會將接到大量查詢，憂人手不足應付。