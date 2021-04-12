五四運動扣連港示威討論題 高中中史書換走

問「人權可貴嗎」變「港人權如何受保障」

本報取得齡記出版有限公司本學年派發學校的「課本訂正表」，涉及中五的《新探索中國史》5上及5下（2017年第二版）、中三的《探索中國史第3冊甲部課程》（2011年第二版）。出版社於通函稱，本着對學生負責的精神，課本問世後不斷檢查全書內容，凡錯必改。翻查須修改部分（見上圖），中五書涉及五四運動的3條課堂討論題目全部換走，包括代入當時學生面對政治上不公義，會否採取激進手段以示不滿；北洋政府派軍警鎮壓及逮捕學生是否合理；對警民衝突兩方表現的意見。取而代之提供兩名學者觀點，探討五四運動性質。

日本侵華 評論題變提供方向分析題

去年中學文憑試（DSE）歷史科中日關係試題掀巨大爭議，最終要取消。齡記中五中史書內的應試練習原有一條評鑑題，問學生較同意日本侵華是「源於日本經濟不景氣」，或是「中國日益壯大的趨勢所促成」，需援引史實加以析論。該題目今已修改，不再問及同意哪觀點，而是提供3個方向要學生分析。

同一出版社中三中史書修訂，集中改動練習的分題，涉及分佈不同課題的4條，包括「你認為人權可貴嗎？」、「你同意中國是個愛好和平的國家嗎？」等。綜觀高中及初中中史書修訂，被刪及取代的題型多屬評鑑、發表意見類。

資深中史教師李偉雄認為，評論題屬高階訓練，認為是重要及應追求的學習目標，但稱不是每個課題、人物都要評論對錯，要有鋪排及充足資料，考慮學生是否掌握足夠史實等。他以五四題目為例，「叫學生評鑑暴力事件、公義與否，警民衝突等，教學生讀歷史的方向錯了」，形容「將歷史事件收到一件事、一個點」，難讓學生宏觀看歷史的趨勢及發展，又稱五四運動之所以重要，因其對後來政治、社會、文化都產生大影響，學生應掌握事件的歷史時代意義，認同要修改為新題目。

有教師稱「評鑑公義警民衝突」方向錯

有稱設題要考慮會否予「對號入座」感

亦有中史教師表示，去年取消歷史DSE題後，港府形容某些課題「無討論餘地」，認為教科書設題要考慮題目會否予人「對號入座」之感，認為書商出於「安全考慮」，任何敏感題都需修改。他稱，千禧年教改精神是鼓勵學生多角度思維，但社會經歷劇變後，令人憂慮近現代史評論題現「政治不正確」的答題，教師或要在已有定論的古代史課題，把握訓練學生高階思維的空間。