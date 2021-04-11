團體：類似案件年增兩倍 警處理手法「二度傷害」

稱部分警存偏見 「影得就預咗流出」

王表示，協會前年接到44宗有關影像性暴力個案，去年增至133宗，求助者有男有女，但僅三、四成人會報警，而各警區警員處理手法不一，部分對遭影像性暴力受害人存偏見，「話受害人蠢、影得片就預咗流出」。她希望《2021年刑事罪行（修訂）條例草案》就窺淫、未經同意下拍攝私密部位及未經同意下發布私密影像訂立特定罪行後，警方可審視及檢討現行警隊處理影像性暴力案件的指引，加強培訓警員。

警方回覆稱十分重視打擊性暴力案，設一系列程序、指引及措施，警察學院及其偵緝訓練中心的常規課程內容除包括處理性暴力罪行，警方亦會透過不同訓練提升各級警員的專業敏感度及溝通技巧，以同理心處理及調查。記者再查詢影像性暴力受害人會否被視作性暴力受害人處理，警方指無補充。

至於受害人最關注能否將私密影像刪除或下架，保安局回覆稱，現時可經由法庭頒令將被定罪被告的電腦、電話或其數據內容銷毁，刪除相關影像，警方亦有行之有效的機制要求互聯網內容供應商移除違法內容或影像。王秀容指等候上庭、入罪需時，盼案件初步證供成立後已可將影像下架。