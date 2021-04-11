舊愛流傳裸照 少女報警無果嘆心死 稱「勇氣用盡」終身受折磨 警籲再提供資料

明報記者 羅嘉凝

18歲的Amy（化名）去年與男友分手，對方以她的祼照及私密片段威脅復合，她不勝其煩，封鎖了對方的手機號碼，對方透過WhatsApp向她的一名朋友傳送Google Drive連結，當中有Amy的祼照及私密影像，並指「會慢慢玩」。翌日載有她私密照片及影片的連結連同她的全名、學校名等被放到網上討論區。

稱警指截圖難辨真偽 無威脅字句

Amy在母親陪同下往警署報案，指控前男友曾在她未滿16歲時與她發生性行為，但她指警察稱她若屬自願即無法提告，隨後她再兩度到警署。她引述警察稱，其手機屏幕截圖內容難辨真偽，不可作證，且沒「假若你不復合，我就將祼照放上網」這種直接威脅字句，形容這是糾紛，並非恐嚇，一般無法處理。她希望警察代找舊電話卡以舉證，但她說警察稱案件若大範圍、影響到公眾，才可動員幫忙。其母向警方表達擔心她遭男方恐嚇甚至淋漒水，獲回覆屆時可再報警。

母怪責「蠢」 叫勿成名免被翻裸照

「想找有力的人保護，有事時卻幫不到忙，到底法律定嚟做乜？」警方曾將Amy的前男方帶返警署助查，後因證據不足放人，男方隨後找Amy和解，網上討論區的連結被刪，「他說不再追究我，但明明他不是受害人」。她知道老師和同學均看過那些私密片，母親怪她「蠢」，叫她日後勿做名人，否則祼照定被翻出，又叫她衣著檢點些，勿再穿背心、短裙；朋友亦說她缺乏安全意識；老師則說事件既已平息，就別再糾纏。

然而，Amy心中陰霾未散。她得知老師及同學看過那些影像，偶遇舊同學亦不敢直視，經常發噩夢被同學恥笑，但她知道有關影像仍在前男友手中，她形容這將折磨她一輩子，「我情願自己無出世」。後來她得知即使自願亦可指控對方與未成年少女發生性行為，但已太遲，「時間一長，我連最後一份勇氣都無了，亦無勇氣將已結疤的傷口掀開」。

記者隨後透過關注婦女性暴力協會索取Amy的報案編號、報案日期、地點，以便向警方詢問，但協會稱Amy不欲披露個人資料及報案資料。警方回應稱致力確保每宗案件得到適當的跟進及調查，就有關查詢，由於所提供的資料有限，警方未能確定案情，並指有關個案指控相當嚴重，呼籲受害人提供進一步資料，以便警方跟進。警方另表示沒備存涉威脅發布私密影像的報案數字，沒向本報提供。

團體冀窺淫罪立法後有保障

關注婦女性暴力協會總幹事王秀容稱，公眾仍對影像性暴力有不少迷思，例如覺得受害人「太蠢」、「影得就預咗被流出」，冀政府就窺淫、未經同意下拍攝私密部位及相關發布影像罪行立法後，大眾知道有關行為屬刑事罪行，即使受害人同意拍私密影像，亦不等於同意發布，並保障到一眾被威脅發布及遭發布私密片段的受害人。法政匯思成員何旳匡稱，與未成年少年發生性行為屬刑事罪行，若有足夠證據，即會被定罪，與當事人是否自願無關。