張炳良：港能否「亂後大治」難料

稱公民社會需反思定位發揮作用

張炳良說，這個過程會衍生怎樣的「港人治港」，要由下一階段的歷史去說明，也就是靠年輕一代及後起的世代實踐。他說，香港雖已回不了頭，但若空間和時間仍在，「就是務實主義者希望之所在」，而往後香港的發展，必然是立足中國發展的大軌道。他引述國務院總理李克強幾年前曾作期許：「國家所需，香港所長」；他問道「香港還有特色嗎？」，對國家可起什麼作用，而非淪為包袱，指出這才真正決定香港的命運。張提到，千禧世代的未來有50年，半個世紀，無論國家、香港及全世界，都會有翻天覆地的變化。他呼籲年輕人「擺脫種種心障，不要聽消沉或虛妄的話，悲情只會助長無望、『弄假成真』」，唯有腳踏實地投入才可塑造明天，「做好香港，才能唱好香港；要國際上不忘記香港，靠的不是香港的淪落，而是靠香港重新站起來」。