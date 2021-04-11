福建聯會倡每10萬鄉親佔1選委 徐英偉見同鄉組織代表 沒提什麼社團可參與

「同鄉社團」佔60席

施榮忻：鄉親在香港關鍵時刻勇於擔當

全國人大常委會修訂《基本法》附件一、二，增至1500人的選委會增設團體票產生的60席同鄉社團組別，但未有公布什麼同鄉社團有資格參與。施榮忻稱，他在會上代表該會反映想法，建議同鄉社團組別的選委席位要考慮本港人口籍貫分佈比例。他強調，閩籍鄉親在香港回歸至今，在香港關鍵和艱難時刻都毫不畏懼、勇於擔當，所以非常有必要有代表在香港政治架構中為鄉親發聲和服務。他又認為2019年最艱難的時候，中央展示忍耐力，如今看到中央的細密部署。

另工聯會榮譽會長陳婉嫻在工聯會網台訪問表示，勞工界在擴大人數的選委會仍然維持60席無增加，認為日後爭取勞工權益有難度。

梁君彥：港民主出軌 中央改選制阻車毁人亡

立法會主席梁君彥昨在商台《政經星期六》上形容，香港的民主是出了軌，中央「動手術」修改香港選舉制度是將車拉回正軌，否則會車毁人亡。被問到無民主派在議會，會否令督促政府的力量減，他強調修改選舉制度沒排斥任何人，只是不愛國愛港就不能「入閘」，相信日後立法會有不同光譜。

修改選舉制度的綜合條例草案將在周三交到立法會首讀、二讀，梁君彥稱相關法案委員會隨即會在周六開會逐條審議，委員會已預留至少幾十小時會議時間，相信在密集式開會下，審議時間相當足夠。

張炳良：港式民主易軌 努力不少白費

運房局前局長張炳良昨在港台《香港家書》形容，中央通過《港區國安法》、整頓特區政制後，以確保「全面管治權」及「愛國者治港」，也全面調整「一國兩制」的具體操作，進入「二次過渡」的新時期；而港式民主已易軌，過去各方面的努力不少白費。他說，2019年的香港走了樣，變成一個但求政治正確、撕裂分化、競相民粹，可以用正義去合理化暴力和破壞、失去兼容的城市，「事變因素甚多，政府也責無旁貸」。