車門黑邊成線索 警擒沙田中槍司機3爆竊同黨

專竊手機店 至少涉3案

新界北總區重案組第二隊總督察徐嘉穎表示，被捕3男2女，年齡介乎37至46歲，報稱任職地盤、售貨員及無業，調查後相信他們牽涉最近兩個月至少3宗發生在屯門及上水的爆竊及企圖爆竊案，失物包括78部智能電話、平板電腦及現金，總值約33萬元。

徐說，3案犯案手法一致，賊黨針對商場內售賣電話店舖，於凌晨時分落手，各人分別負責探路、把風、爆破、搜掠等，並用工具撬開店舖電閘掣箱或鎖頭，打開電閘入內犯案，得手後乘坐套假牌的私家車逃去。

同款車出廠時無黑邊

警方翻查閉路電視片段調查，根據涉案私家車車門底的黑色邊及疑犯外形，鎖定目標車輛及人物。至上周四，調查爆竊案的探員發現沙田警員開槍案中，涉案私家車車門亦有黑色邊，而同款車出廠時並沒該黑邊，相信該車輛與早前的爆竊案有關。警方亦在該私家車上起出爆竊工具，包括剪鉗、螺絲批及士巴拿，女乘客及男司機涉爆竊及處理贓物被捕。

警方經情報蒐集後鎖定其同黨，前晚6時許突擊搜查天水圍天恩邨一個單位，拘捕一男一女，兩人涉嫌爆竊，探員在女子身上檢獲9小包共重15克冰毒，她另涉販毒被捕，毒品市值約1.6萬元。

警方調查發現賊黨已從地下渠道將贓物變賣折現，至昨日再拘捕一名37歲男子，並再拘捕當日在私家車上被捕的一男一女，涉嫌處理贓物。探員亦在該37歲男子位於元朗的一間二手電話店中，起出39部電話及6部平板電腦，市值約10萬元。

徐說不排除有更多人被捕，被捕人的背景是調查方向之一，相信各人已認識一段時間，近幾個月較多接觸。據悉，上周四當日該車掛上真牌，惟犯案時會被套上假牌，警方僅能透過車輛特徵調查。該車曾經易手，但部分運輸署文件未續領，登記人仍是舊車主。右肩中槍的被捕男司機至昨日情况嚴重，留醫威爾斯親王醫院。