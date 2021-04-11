農業園逾萬呎農地突遭夷平 農戶轟政府未達共識先強拆

【明報專訊】古洞南蕉徑農業園第一期正動工，繼早前發現工程承辦商在復耕農地堆上石料及鋪瀝青破壞土質後要停工修復，有蕉徑農戶投訴，與政府達成賠償共識前，本月9日遭承辦商夷平逾萬呎農地，涉及逾20萬元基建及機械成本。農戶表示驚震痛心，批評港府做法如內地強行清拆，蠻不講理，昨早報警處理財物損失。政府回覆稱，該處為政府土地，截至4月9日仍未有人申請青苗補償，故地政總署列農作物為無人認領，並在完成作物評估後，土木工程拓展署開展工程。
指計算賠償機制落後
農戶：發展農業「根本講大話」
農戶戚先生自2015年租用蕉徑5萬呎農地，與數十名農友已開墾其中1萬呎地。他說該處將改建成道路（工程合約編號ND/2018/02），政府早前已用《收回土地條例》收地，但至今未與農戶就安置及賠償方案達共識。他曾要求在農業園復耕，但部門以他們產量不夠、非商業耕作為由拒絕。
戚先生說，政府人員3月期間數次到訪，與農戶商討「點青苗（即點算農作物）」計算補償，通知3月31日後可能圍封土地。他稱農戶與政府爭議改劃用途及「點青苗」標準，認為計算賠償機制「很落後和封閉」，很多品種未有包括在內，故一直未開展點算工作。
直至4月9日，他下午4時接獲地署電話，對方稱已完成點青苗，土木工程部門會「做嘢」，其他農友5時許趕至現場，農地已被圍封，全被夷平，農作物盡失。他批評政府興建農業園發展農業，「根本是講大話」，現已率先破壞農地，若加上在此鋪石屎路，附近的罕見香港原生植物禾雀花亦會難以生長。
3署：未申補償等於無人認領
漁護署、土木署和地政總署聯合回覆稱，戚先生2月24日致電地政總署要求作物評估，但其後多次會面中他未有遞交青苗補償申請表格，亦阻止政府人員進入做作物評估。截至4月9日相關土地無人遞交補償申請，地署根據程序把有關農作物定為無人認領，並做作物評估，將資料記錄在案，待合資格耕種者申請時再跟進，土木署待評估完成後才展開工程。承建商昨與相關人士協商後，允許他們在4月10至12日進入工地取回私人物品。