農業園逾萬呎農地突遭夷平 農戶轟政府未達共識先強拆

指計算賠償機制落後

農戶：發展農業「根本講大話」

農戶戚先生自2015年租用蕉徑5萬呎農地，與數十名農友已開墾其中1萬呎地。他說該處將改建成道路（工程合約編號ND/2018/02），政府早前已用《收回土地條例》收地，但至今未與農戶就安置及賠償方案達共識。他曾要求在農業園復耕，但部門以他們產量不夠、非商業耕作為由拒絕。

戚先生說，政府人員3月期間數次到訪，與農戶商討「點青苗（即點算農作物）」計算補償，通知3月31日後可能圍封土地。他稱農戶與政府爭議改劃用途及「點青苗」標準，認為計算賠償機制「很落後和封閉」，很多品種未有包括在內，故一直未開展點算工作。

直至4月9日，他下午4時接獲地署電話，對方稱已完成點青苗，土木工程部門會「做嘢」，其他農友5時許趕至現場，農地已被圍封，全被夷平，農作物盡失。他批評政府興建農業園發展農業，「根本是講大話」，現已率先破壞農地，若加上在此鋪石屎路，附近的罕見香港原生植物禾雀花亦會難以生長。

3署：未申補償等於無人認領

漁護署、土木署和地政總署聯合回覆稱，戚先生2月24日致電地政總署要求作物評估，但其後多次會面中他未有遞交青苗補償申請表格，亦阻止政府人員進入做作物評估。截至4月9日相關土地無人遞交補償申請，地署根據程序把有關農作物定為無人認領，並做作物評估，將資料記錄在案，待合資格耕種者申請時再跟進，土木署待評估完成後才展開工程。承建商昨與相關人士協商後，允許他們在4月10至12日進入工地取回私人物品。

（城市保育）