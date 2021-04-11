鉛水案三判商作假欺詐罪脫 官：未能證兩被告知焊料規定

鉛水事件至今無人須負刑責

2015年有政黨發現啟晴邨部分單位食水含鉛量超標，繼而揭發多條公共屋邨均有此問題，政府隨後成立食水含鉛超標調查委員會，翌年公布調查報告，直指含鉛焊料是導致公屋食水含鉛超標的直接成因，並狠批水務署、房委會、承建商等「集體失職」。本案為現時唯一涉及鉛水事件的刑事案件，兩名被告所有罪名不成立，意味鉛水事件至今沒有任何人須承擔刑事責任。

脫罪兩被告為莫海光（61歲）及蕭健煌（57歲），莫海光是永興水喉渠務工程公司（永興）負責人，蕭健煌是恆利工程公司（恆利）負責人；兩公司均為三判，行內俗稱「三沙」。本案事件的總承建商為有利建築有限公司（有利），二判為明合有限公司（明合）。兩被告共被控兩項宣誓下作假證供罪，即在食水含鉛超標調查委員會中分別故意作虛假的關鍵陳述。莫海光另被控兩項欺詐罪，蕭健煌被控一項欺詐罪，分別指兩人於2008年8月至2012年7月，就元州邨、彩福邨等共6個屋邨水喉工程欺詐有利建築有限公司。

暫委法官陳永豪在裁決中先點出，本案爭議在於兩被告當年在委員會的聆訊作供時，是否知悉焊料有含鉛和不含鉛之分別、相關水管工程只可用無鉛焊料，及焊料有特定規定及須經房署批准等；而本案的關鍵控方證人是前明合合約經理、水喉匠伍克明，他有份協助有利入標競投相關公屋項目、制訂明合和三沙之間的合約，及就焊料要求接洽兩被告。

陳官稱，伍克明在委員會聆訊上曾說，忘記曾否告訴兩被告要按房屋署規定使用不含鉛焊料，伍克明卻在本案作供時突然改稱有提醒兩被告，證供有明顯衝突，另被盤問事件細節時亦顯得「避重就輕」，認為他只為了「塑造出他或明合的竭力盡責及無辜」，遂不接納其證供。

指案件欠專家證人

焊料未必須呈房署 行內認知混亂

至於其他控方證人，陳官指他們的證供反映行內對如何斷定焊料是否含鉛沒有共識，形容是「各有各說，極之混亂」，加上欠缺專家證人下，連當年從事水喉工程的資深技工對焊料的認知也不能確認，遑論要推斷兩被告的認知。另即使控方指兩被告曾在地盤親自用焊料示範焊接，亦不能單憑兩人有接觸過焊料便得知是否含鉛，因焊料的包裝、單據文件等均沒有標明。

陳官另提及，證據顯示焊料樣本既非必須呈房署審批，更毋須由三判呈交，直指控方指稱「被告施工前要先提供合乎房屋署要求的焊料」的說法有誤，批評「控方的案情不單內含疑點，關鍵證人證供的質素亦令人擔憂」，無法印證兩被告是否有在委員會聆訊上說謊或隱瞞，故裁定兩被告所有罪名不成立。

【案件編號：DCCC775/19】