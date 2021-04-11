街頭走入教室 身教體會基層 學生許麗明嘆「一個時代的終結」

帶探訪露宿者 教落區重要

香港社工總工會總幹事許麗明2007年在中大社工系修讀碩士，馮可立教她「社區發展」課，既講印度聖雄甘地的抗爭，又分享早年黃大仙木屋區等社區工作實例，並帶他們到露宿者之家。她記得當年一名露宿者與她談了兩個多小時，其他同學已離開，惟馮留下，後來僅悄悄提示注意時間，「佢唔止係教書，佢係身教學生落區嘅重要」。

曾任教師的許麗明認為，做老師最重要是啟發學生，馮可立確實做到了。許麗明昨陪伴反修例運動的示威者家屬上庭，得悉馮可立死訊後，感慨這猶如「一個時代的終結」，現有鄰舍層面社區發展計劃的隊伍少，社工要做社區發展的資源亦少。

畢業後，許麗明在社總不時與馮可立碰面，二人上次聚頭就是社總會員周年大會。許提到，1980年代以前並無代表社工界爭取福利和權益的組織，而馮可立有份參與的1979年油麻地艇戶事件中，多名社工被警方拘補及以《公安條例》檢控，翌年2月6日香港社會工作者總工會成立，一直捍衛業界權益。

應社總呼籲到庭聲援曾健超

「小人物上庭，佢都嚟撐，我好感動」

2014年參與佔中運動被控襲警及拒捕的社工曾健超，於2016年到九龍城裁判法院聽取判刑，社總呼籲社工聲援，當時馮可立亦有現身。曾健超說，馮可立啟蒙很多社工，「我呢啲小人物上庭，佢都嚟撐，我好感動」，對這位前輩離世感難過，盼大家要以馮為榜樣，「唔好放棄，做人做事要有腰骨」。