街頭走入教室 身教體會基層 學生許麗明嘆「一個時代的終結」

【明報專訊】1972年香港發生「618雨災」，觀塘木屋區及港島半山旭龢大廈先後發生山崩及大廈坍塌，釀成156死117傷。當時一名年輕人走進災區與人傾談，體驗民間疾苦，並為他們籌款。後來年輕人不再年輕，成為後輩口中的立叔，他把昔日推動社區發展的經驗帶入大學，春風化雨，身體力行帶學生走入社區，啟發一代又一代社工。如今老師馮可立功成身退告別人間，學生感嘆是「一個時代的終結」。
帶探訪露宿者 教落區重要
香港社工總工會總幹事許麗明2007年在中大社工系修讀碩士，馮可立教她「社區發展」課，既講印度聖雄甘地的抗爭，又分享早年黃大仙木屋區等社區工作實例，並帶他們到露宿者之家。她記得當年一名露宿者與她談了兩個多小時，其他同學已離開，惟馮留下，後來僅悄悄提示注意時間，「佢唔止係教書，佢係身教學生落區嘅重要」。
曾任教師的許麗明認為，做老師最重要是啟發學生，馮可立確實做到了。許麗明昨陪伴反修例運動的示威者家屬上庭，得悉馮可立死訊後，感慨這猶如「一個時代的終結」，現有鄰舍層面社區發展計劃的隊伍少，社工要做社區發展的資源亦少。
畢業後，許麗明在社總不時與馮可立碰面，二人上次聚頭就是社總會員周年大會。許提到，1980年代以前並無代表社工界爭取福利和權益的組織，而馮可立有份參與的1979年油麻地艇戶事件中，多名社工被警方拘補及以《公安條例》檢控，翌年2月6日香港社會工作者總工會成立，一直捍衛業界權益。
應社總呼籲到庭聲援曾健超
「小人物上庭，佢都嚟撐，我好感動」
2014年參與佔中運動被控襲警及拒捕的社工曾健超，於2016年到九龍城裁判法院聽取判刑，社總呼籲社工聲援，當時馮可立亦有現身。曾健超說，馮可立啟蒙很多社工，「我呢啲小人物上庭，佢都嚟撐，我好感動」，對這位前輩離世感難過，盼大家要以馮為榜樣，「唔好放棄，做人做事要有腰骨」。