領導社協 港英視頭號危險組織 為助弱者頂住政治輿論壓力

馮可立1974年在香港大學社會學系畢業，第一份工是在慈雲山做社區工作，兩年後攻讀碩士，1978年出任社協主任。現任社協主任何喜華說，馮可立1981年邀他加入社協，雖然馮於1988年離職，但他一直是社協董事局成員，不時提點員工要關注社區發展，「他一直認為關心社會係應有之義」。

老成持重 年紀輕已被稱「立叔」

港英政府於1970年代末期秘密成立「壓力團體常務委員會」（Standing Committee on Pressure Group），何喜華稱1980年代中期流出一份機密文件，顯示該委員會將香港的壓力團體分成3類，第一類被列為「高度危險」，當中社協排第一，而當時帶領社協的正是馮可立。何說，當時大家覺得馮老成持重，所以年紀尚輕已被人稱為立叔。

共事40年 憶往事泣不成聲

何喜華：佢尤其關注貧窮問題

與馮可立共事40年，憶及往事，何喜華昨日在電話中一度泣不成聲，提到1982年一場木屋區火災，新移民住戶被安排遷到偏遠地區，何當時組織新移民向殖民地政府爭取合理安置，飽受港英政府政治部跟蹤，亦被黑社會搞事騷擾，媒體則批評他們「幫大陸人搞亂香港」，立叔完全無怪責他，亦不因輿論壓力而放棄為居民爭取權益。

馮可立關顧的範疇多面，據中大學術研究文庫羅列其逾30項研究成果，廣及社區發展、教育、綜援、老年保障、自助組織、醫療、房屋、社會運動與專業發展、議會政治與社會工作等。何喜華說，立叔尤其關注貧窮問題，「佢成日講香港貧窮問題源於社會制度同無社會公義，唔係政府所講嘅個人問題，鼓勵我哋一定要爭取喺制度上改革」。何又說，馮早年患上鼻咽癌後，覺得醫護態度傲慢，影響病人權益，故多年前已開始推動改革醫療政策。