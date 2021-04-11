【周日人物】打國際線爭公義 為艇戶出頭被捕入罪 公民抗命先鋒 一代社工馮可立辭世

明報記者 羅嘉凝

醫院夢中去世 終年69歲

馮可立的家屬昨於facebook貼文，稱他昨晨7時6分在威爾斯親王醫院「安詳在睡夢中去世」。其子向本報稱父親三周前不適入院，對於父親的離世感到突然及傷感，需時沉澱。他形容父親一生均貢獻香港社會及關注社區發展。

任港大學生會 推「反貪污、捉葛柏」

立叔在大學時期已熱中於社會事務，1973年任港大學生會常務秘書，當時民間掀起反貪運動，學生會聯同發起「反貪污、捉葛柏」行動，並提出成立非官方人士組成的反貪污組織，翌年廉政公署成立。

立叔出任社區組織協會主任時，曾帶居民赴英國請願，又安排英國議員來港考察，向港英政府施壓。在1979年的油麻地艇戶事件中，他為艇戶爭取上樓，於當年1月7日中午，與10名請願者及65個艇戶，坐兩輛旅遊巴從油麻地前往港督府，車上沒掛橫額，亦無揚聲器，但旅遊巴被警車截停，車上的人被送到中央警署，被控在旅遊巴上非法集會。

赴港督府請願 車上非法集會罪成

函教宗海外組織 促成公安條例改

馮可立於2000年向《信報》表示，當年上庭前曾找律師梁愛詩，對方聽過案情後即叫認罪，他們轉而找時任御用大律師列顯倫，可惜敗訴，他再找大學時認識的陳兆愷，陳找來師父余叔韶上訴。馮憶述余叔韶曾問法官，如4個法官坐一輛車前往吃午飯，根據法例是否構成非法遊行或集會的罪名，法官斬釘截鐵說是，案件再敗訴，馮被判守行為兩年及罰款500元。

那時法例列明，3個人或以上在公眾場合有共同目的活動，若未經批准，即是非法集會。馮認為這條法例無理，於是找議員反映，又寄信到海外組織，包括教宗。後來政府在輿論壓力下，於1980年修訂《公安條例》，30人以下公眾集會毋須預先通知警方。

「你努力做，做咗好多嘢，政府又改咗好多嘢，到八十年代中期，香港變得可愛好多，合理好多，對我嚟講，香港是我家，係享受緊以前鬥爭嘅成果。」立叔於1980年代參與20多個社會團體，包括公屋評議會、社聯社區發展代表等，致力令香港變得「可愛」，但他在1997年的《鏗鏘集》中提到，「到𠵱家（1997年）有些少成就，又要返轉頭，唏噓，但同時發覺唔忿氣，無理由要走番轉頭」。

立叔多年來強調公民權利、集會權利，曾於2001年在本報撰寫〈以公安為藉口的政治守護〉一文，提到「一切暴政的起源，都是以公共安全為藉口的政治守護」。

無懼艇戶議題「票房毒藥」

邵家臻：實踐社工價值

立法會前社福界議員邵家臻昨對立叔離世嘆道「又一個好人走了」，稱現時公民權利和政治參與權已陷入「冰河時期」，警方大規模及長時間檢控社運人士，《港區國安法》將公民權利、表達自由已全「DQ」，香港現况似乎比殖民時期還差。

當年艇戶不受關注，邵家臻稱立叔不怕該議題是「票房毒藥」，「唔怕人話佢拿屎上身，實踐社工價值」。他說立叔是「第一代國際線兼勾結外國勢力」，又稱立叔在艇戶事件被捕，催生了香港社會工作者總工會成立。

「（社工因艇戶事件被捕）嗰時係最壞嘅時候，但原來可以係最好嘅時候，今日會唔會同樣係某種權利醒覺嘅開始呢？我覺得唔係，可能係極權政治嘅開始。但我相信福禍相倚，當年如是，希望今日亦如是。」邵家臻引用喜劇大師差利卓別靈名言「人生近看是悲劇，遠看是喜劇」，稱1979年時的悲劇，如今看來是「喜劇」，希望今天的「悲劇」是另一種醒覺的開始，日後回望也是一齣「喜劇」。

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