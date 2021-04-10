【Emily】想開鐵路署 要over Regina個dead body

葉太喺會上批評政府監管不力，話就算唔係學花蓮列車出軌後，即刻有官員辭職道歉，都應該要有啲懲罰，但𠵱家「唔罰仲要賞」，形容政府建議設立鐵路署，「開啲高級嘅位畀你哋（官員）升級」，直斥做法荒謬。

話政府監管鐵路不力

仲要開高級位畀官員升級

去到下晝立法會有關選舉制度嘅小組委員會會議，葉太再次語出驚人，話外國政府批評中央修改香港選舉制度，指控中央違反《中英聯合聲明》，但葉太認為指控太唔公道，問政府會唔會加強反駁，「不如你哋叫晒批評北京、中央政府嘅總領事或代表嚟，當住佢面閙一次，拎住本中英聯合聲明，（問）邊個條款違反咗，質佢哋一輪，叫佢哋以後shut up（收聲）」。