【Emily】想開鐵路署 要over Regina個dead body

【明報專訊】港鐵沙中線紅磡站被揭發剪鋼筋等工程問題，一直未有人問責，政府就話要設立鐵路署，加強監督鐵路規劃、建造同規管鐵路安全工作。對於政府建議，新民黨主席葉劉淑儀噚日火氣十足，喺立法會鐵路事宜小組委員會直斥政府部門監管不力，「如果政府有膽再拎路政署（鐵路署）嚟立法會，我嘅答案：over my dead body（等我死咗再講）」。呢句說話大家耳熟能詳，皆因前公民黨議員楊岳橋都講過，佢當時話若果有人想搞香港嘅獨立司法系統，「over my dead body！」
葉太喺會上批評政府監管不力，話就算唔係學花蓮列車出軌後，即刻有官員辭職道歉，都應該要有啲懲罰，但𠵱家「唔罰仲要賞」，形容政府建議設立鐵路署，「開啲高級嘅位畀你哋（官員）升級」，直斥做法荒謬。
話政府監管鐵路不力
仲要開高級位畀官員升級
去到下晝立法會有關選舉制度嘅小組委員會會議，葉太再次語出驚人，話外國政府批評中央修改香港選舉制度，指控中央違反《中英聯合聲明》，但葉太認為指控太唔公道，問政府會唔會加強反駁，「不如你哋叫晒批評北京、中央政府嘅總領事或代表嚟，當住佢面閙一次，拎住本中英聯合聲明，（問）邊個條款違反咗，質佢哋一輪，叫佢哋以後shut up（收聲）」。