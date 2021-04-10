【Emily】民記開治政班 林鄭先教幾招

【明報專訊】民建聯推出「政道──治政理念研習課程」，下周五截止報名。民建聯創黨主席曾鈺成之前爆料，話行政長官林鄭月娥當年當選後彈過民建聯多年來未能為政府培養人才，今次民記開班，噚日就上載林鄭推介課程嘅片段，林太話非常歡迎民記呢次主動、率先去諗點樣為香港培養更多管治人才，仲話培育完人才可以同特區政府分享，唔應該只係立法會層次。佢又分享治港心得，例如唔好太過介意每做一件事係要得到市民認同或民望；仲勸從政者要堅持立場，但同時要以人為本，「接地氣」聽市民意見等。
改選舉制後無得再賴
市民希望政府做到嘢
林太同民建聯主席李慧琼喺片段中對談，林太一開始就話，中央修改香港選舉制度後，有理性互動嘅立法會，市民對政府有更高期望。佢話「以前可『賴吓』，咁混亂我都做唔到嘢，當冇咗呢個亂象，市民就希望政府做到嘢」。
話疫情同政府無關
但巿民受影響係要發泄
林太話「政道」中嘅「道」好重要，等於培養治政理念，管治需知識、技巧、熟悉政府運作等，但都唔係好緊要，因為入到政府可以在職培訓，最緊要係管治香港需要一套咩理念。佢話𠵱家「熱廚房嘅溫度開始慢慢下降，但我相信佢都係熱」，市民對政府有期望，當發生巿民唔願見到嘅事，「甚至可能同政府無關，例如今次疫情，但巿民個人生活受到好大影響，佢哋都要發泄㗎」，所以從政者要有心理準備唔會得到好多掌聲。