【Emily】民記開治政班 林鄭先教幾招

改選舉制後無得再賴

市民希望政府做到嘢

林太同民建聯主席李慧琼喺片段中對談，林太一開始就話，中央修改香港選舉制度後，有理性互動嘅立法會，市民對政府有更高期望。佢話「以前可『賴吓』，咁混亂我都做唔到嘢，當冇咗呢個亂象，市民就希望政府做到嘢」。

話疫情同政府無關

但巿民受影響係要發泄

林太話「政道」中嘅「道」好重要，等於培養治政理念，管治需知識、技巧、熟悉政府運作等，但都唔係好緊要，因為入到政府可以在職培訓，最緊要係管治香港需要一套咩理念。佢話𠵱家「熱廚房嘅溫度開始慢慢下降，但我相信佢都係熱」，市民對政府有期望，當發生巿民唔願見到嘅事，「甚至可能同政府無關，例如今次疫情，但巿民個人生活受到好大影響，佢哋都要發泄㗎」，所以從政者要有心理準備唔會得到好多掌聲。