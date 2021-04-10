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2021年4月10日星期六
港聞二
警查內會風波 郭榮鏗移民加國 加媒：與家人展新生活 擬取回公民身分
立會上一會期27議員被逐 5年26職員傷
議員關注社團界別組成 曾國衞：考慮關聯性代表性等
稱變相限制選擇 夏博義：審查候選人或違人權法
《鏗鏘集》內容未獲批 港台叫停公共事務組拍攝
快必案司法管轄權爭議 裁區院有權審煽動罪 官：國安法凌駕本地法律
撤保判辭：張可森堅決推進「攬抄」
唐英傑案 拒大半份專家報告呈堂 官：不需史學家解法律
前民族陣綫成員認藏炸藥 控方引「葉繼歡囚18年」案例
紅隧「和你塞」認罪 助理工程師拒社服令囚3周
電單車疑突掉頭 累後車相撞16傷
愛暉樓3層疑橫直播毒 揭兩初確 09室共用室內糞渠 全幢25戶須撤離
售貨員染疫 元朗萬寧12分店全關
憂檢疫影響孩子開學 母女強檢陰性後拖篋離開
牛津針今年不引入 研購針對變種疫苗 袁國勇倡相同技術疫苗全部不買
兩周6人打疫苗後面癱 累計15宗
學者打復必泰後高燒 急症室等5句鐘
星港商旅遊氣泡 參加者擬須先打疫苗
兒童醫院術後併發 嬰終身需起搏器 母疑醫生出錯欲尋第二意見 被倡赴大灣區
誘騙4少女性侵 舞台導演黃嘉威囚7年半
紫荊黨開網站發入黨表 稱爭下一個五十年不變
海關阿布泰貨倉檢貨 稱管有亦違法 稱包裝無標中英警告字句 拘一男董事
多間分店長現人龍 市民：做香港人應做的事
日本城價真棧標籤不足 海關：倘有違法會執法
旅發局「賞你住」網站故障 市民斥「唔想我住」
旅業調查：八成人盼郵輪遊 業界促交代復航要求
搗網戀投資集團拘9人 涉騙3500萬 洗黑錢9億
尊子漫畫
【Emily】民記開治政班 林鄭先教幾招
【Emily】想開鐵路署 要over Regina個dead body
【Emily】旅遊專員調做海洋公園CEO
【Emily】港府向英國家檔案館購檔案
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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