搗網戀投資集團拘9人 涉騙3500萬 洗黑錢9億

警方周三及周四展開「標冠」行動，在全港多區拘捕5名本地男子及4名本地女子，年齡介乎27至51歲，涉嫌洗黑錢，當中4名為集團骨幹成員，他們租用工廈作為營運中心洗黑錢。行動中，警方檢獲6部電腦、28部手提電話、75張提款卡及現金約35萬港元。所有被捕人獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。案件仍在調查，警稱不排除有更多人被捕。

鋼琴教師投資「礦原料」 被騙900萬元

初步調查顯示，被捕人與涉及上年2月至今年1月發生的25宗網上情緣及30宗網上投資騙案有關，當中包括7名男事主及48名女事主，年齡19至55歲，各人被騙1100元至900萬元不等。其中一名鋼琴教師被誘騙投資「礦原料」，分27次匯款900萬元給騙徒。

警方稱，騙徒透過社交媒體認識事主，再誘騙事主投資不同項目，並指示事主匯款及轉帳到不同的銀行戶口，涉案總金額超過3500萬元。騙徒亦會利誘他人借出銀行戶口用作清洗騙案中所得的犯罪得益，過去半年已清洗超過9億元的犯罪得益，涉及300個傀儡戶口。

去年約1500宗網上騙案 按年升九成

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察范俊業稱，將調查該300個傀儡戶口的銀行紀錄及資金流向，以調查集團是否涉及其他犯罪及非法匯款。警方稱，去年共接獲1449宗網上情緣及網上投資騙案，按年上升九成，涉款4.8億。