港聞

港聞二

旅業調查：八成人盼郵輪遊 業界促交代復航要求

【明報專訊】旅遊業在新冠病毒疫情下陷入「冰封」，香港旅行社解困大聯盟昨公布調查結果，83%受訪者想香港郵輪可復航；大聯盟稱去年新加坡和台灣已先後開啟郵輪旅遊，客人登船前接受檢測並有陰性報告，一直無確診個案，認為本港遲遲不恢復郵輪遊，屬「天大笑話」，而兩間郵輪公司亦促政府交代復航要求。

大聯盟3月26日至31日以問卷訪問2351人，結果顯示96%受訪者表示想外遊，各有83%想香港郵輪復航及同意政府應豁免本地遊限制。大聯盟召集人姚柏良指出，本地遊復辦仍未有期，而復辦郵輪遊需時兩個月事前準備，憂政府現不定下復航要求，業界難趕及暑假黃金檔期。

今次調查列出9項郵輪防疫措施，其中最多受訪者認為「全面提高消毒清潔等級及頻次」有助防疫，另包括客人房間全使用100%新鮮室外空氣循環、客人和船員在公用地方須戴口罩、船上設快速檢測、船員和客人須在上船前檢測且結果呈陰性、郵輪客人數減至原有一半、船上設負壓隔離病房。89%受訪者稱若郵輪做足以上防疫措施，會考慮參加郵輪旅遊。

業界：星台郵輪遊無確診 倘不開「天大笑話」

大聯盟發起成員李振庭表示，若郵輪遊職員及客人上船前均已有陰性檢測報告，形容一旦開通，郵輪是「全香港最安全的地方」，「若不開郵輪遊，是天大笑話」。李稱數月前已與政府商討開啟郵輪遊，但政府堅持一旦郵輪駛出公海，客人抵港後要隔離21日，倡只在本港海域郵輪遊；李說新加坡無本地遊，但容許恢復郵輪遊，「疫情令香港慘，而政府不進取，令香港慘上加慘」。

旅署：會考慮鄰近地區經驗 研復航可行否

旅遊事務署回應稱，政府會因應疫情發展並考慮鄰近地區如台灣、新加坡及日本逐步郵輪復航經驗，探討疫情穩定下配合抗疫和社交距離，重啟郵輪旅遊的可行性。至於重啟本地遊，旅遊事務署稱，在疫情進一步受控並獲業界配合抗疫和社交距離下，探討助業界爭取營運空間的措施。

上 / 下一篇新聞

警查內會風波 郭榮鏗移民加國 加媒：與家人展新生活 擬取回公民身分
警查內會風波 郭榮鏗移民加國 加媒：與家人展新生活 擬取回公民身分
立會上一會期27議員被逐 5年26職員傷
立會上一會期27議員被逐 5年26職員傷
議員關注社團界別組成 曾國衞：考慮關聯性代表性等
議員關注社團界別組成 曾國衞：考慮關聯性代表性等
稱變相限制選擇 夏博義：審查候選人或違人權法
稱變相限制選擇 夏博義：審查候選人或違人權法
《鏗鏘集》內容未獲批 港台叫停公共事務組拍攝
《鏗鏘集》內容未獲批 港台叫停公共事務組拍攝
快必案司法管轄權爭議 裁區院有權審煽動罪 官：國安法凌駕本地法律
快必案司法管轄權爭議 裁區院有權審煽動罪 官：國安法凌駕本地法律
撤保判辭：張可森堅決推進「攬抄」
撤保判辭：張可森堅決推進「攬抄」
唐英傑案 拒大半份專家報告呈堂 官：不需史學家解法律
唐英傑案 拒大半份專家報告呈堂 官：不需史學家解法律
前民族陣綫成員認藏炸藥 控方引「葉繼歡囚18年」案例
前民族陣綫成員認藏炸藥 控方引「葉繼歡囚18年」案例
紅隧「和你塞」認罪 助理工程師拒社服令囚3周
紅隧「和你塞」認罪 助理工程師拒社服令囚3周
電單車疑突掉頭 累後車相撞16傷
電單車疑突掉頭 累後車相撞16傷
愛暉樓3層疑橫直播毒 揭兩初確 09室共用室內糞渠 全幢25戶須撤離
愛暉樓3層疑橫直播毒 揭兩初確 09室共用室內糞渠 全幢25戶須撤離
售貨員染疫 元朗萬寧12分店全關
售貨員染疫 元朗萬寧12分店全關
憂檢疫影響孩子開學 母女強檢陰性後拖篋離開
憂檢疫影響孩子開學 母女強檢陰性後拖篋離開
牛津針今年不引入 研購針對變種疫苗 袁國勇倡相同技術疫苗全部不買
牛津針今年不引入 研購針對變種疫苗 袁國勇倡相同技術疫苗全部不買
兩周6人打疫苗後面癱 累計15宗
兩周6人打疫苗後面癱 累計15宗
學者打復必泰後高燒 急症室等5句鐘
學者打復必泰後高燒 急症室等5句鐘
星港商旅遊氣泡 參加者擬須先打疫苗
星港商旅遊氣泡 參加者擬須先打疫苗
兒童醫院術後併發 嬰終身需起搏器 母疑醫生出錯欲尋第二意見 被倡赴大灣區
兒童醫院術後併發 嬰終身需起搏器 母疑醫生出錯欲尋第二意見 被倡赴大灣區
誘騙4少女性侵 舞台導演黃嘉威囚7年半
誘騙4少女性侵 舞台導演黃嘉威囚7年半
紫荊黨開網站發入黨表 稱爭下一個五十年不變
紫荊黨開網站發入黨表 稱爭下一個五十年不變
海關阿布泰貨倉檢貨 稱管有亦違法 稱包裝無標中英警告字句 拘一男董事
海關阿布泰貨倉檢貨 稱管有亦違法 稱包裝無標中英警告字句 拘一男董事
多間分店長現人龍 市民：做香港人應做的事
多間分店長現人龍 市民：做香港人應做的事
日本城價真棧標籤不足 海關：倘有違法會執法
日本城價真棧標籤不足 海關：倘有違法會執法
旅發局「賞你住」網站故障 市民斥「唔想我住」
旅發局「賞你住」網站故障 市民斥「唔想我住」
搗網戀投資集團拘9人 涉騙3500萬 洗黑錢9億
搗網戀投資集團拘9人 涉騙3500萬 洗黑錢9億
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民記開治政班 林鄭先教幾招
【Emily】民記開治政班 林鄭先教幾招
【Emily】想開鐵路署 要over Regina個dead body
【Emily】想開鐵路署 要over Regina個dead body
【Emily】旅遊專員調做海洋公園CEO
【Emily】旅遊專員調做海洋公園CEO
【Emily】港府向英國家檔案館購檔案
【Emily】港府向英國家檔案館購檔案