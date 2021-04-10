旅業調查：八成人盼郵輪遊 業界促交代復航要求

大聯盟3月26日至31日以問卷訪問2351人，結果顯示96%受訪者表示想外遊，各有83%想香港郵輪復航及同意政府應豁免本地遊限制。大聯盟召集人姚柏良指出，本地遊復辦仍未有期，而復辦郵輪遊需時兩個月事前準備，憂政府現不定下復航要求，業界難趕及暑假黃金檔期。

今次調查列出9項郵輪防疫措施，其中最多受訪者認為「全面提高消毒清潔等級及頻次」有助防疫，另包括客人房間全使用100%新鮮室外空氣循環、客人和船員在公用地方須戴口罩、船上設快速檢測、船員和客人須在上船前檢測且結果呈陰性、郵輪客人數減至原有一半、船上設負壓隔離病房。89%受訪者稱若郵輪做足以上防疫措施，會考慮參加郵輪旅遊。

業界：星台郵輪遊無確診 倘不開「天大笑話」

大聯盟發起成員李振庭表示，若郵輪遊職員及客人上船前均已有陰性檢測報告，形容一旦開通，郵輪是「全香港最安全的地方」，「若不開郵輪遊，是天大笑話」。李稱數月前已與政府商討開啟郵輪遊，但政府堅持一旦郵輪駛出公海，客人抵港後要隔離21日，倡只在本港海域郵輪遊；李說新加坡無本地遊，但容許恢復郵輪遊，「疫情令香港慘，而政府不進取，令香港慘上加慘」。

旅署：會考慮鄰近地區經驗 研復航可行否

旅遊事務署回應稱，政府會因應疫情發展並考慮鄰近地區如台灣、新加坡及日本逐步郵輪復航經驗，探討疫情穩定下配合抗疫和社交距離，重啟郵輪旅遊的可行性。至於重啟本地遊，旅遊事務署稱，在疫情進一步受控並獲業界配合抗疫和社交距離下，探討助業界爭取營運空間的措施。