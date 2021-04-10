旅發局「賞你住」網站故障 市民斥「唔想我住」

昨早10時網站故障 5小時後重新運作

賞你住網站昨早10時開放參與活動的140間酒店資訊，網站隨即不能載入，顯示「Request cannot be served」。至下午3時左右網站重新運作，當時三分之一即逾50間酒店優惠名額已爆滿；至昨晚7時有80間酒店滿額。不少五星級酒店很受歡迎，如海洋公園萬豪酒店早於接近上午11時便宣布額滿，半島酒店、四季酒店等亦相繼於下午額滿。另外，包含優惠套票的酒店亦有大批捧場客，如銅鑼灣智選假日酒店推出火鍋放題優惠套票，該酒店亦在昨早約11時宣布額滿。

昨日活動剛開始網民便罵聲四起，有人稱「我唔明呢啲政府派送嘅優惠都好似要搶咁」、「成個計劃亂七八糟，為個500元成個乞丐咁」。市民何小姐心儀東涌世茂喜來登酒店，昨早發現網站未能登入，遂致電酒店預約，致電4次共花80分鐘，加上發電郵均無人回覆，至晚上7時才獲回覆稱名額已滿，她感到十分泄氣，「我覺得旅發局根本唔想我住」。

方保僑稱加設「排隊系統」已可解決

方保僑表示，是次網站問題與去年年初抽獎有別，「上次有好多名額，一百幾十萬，有幾日時間登記但大家都同一日入去；今次得兩萬個，以為今次有啲預算，點知佢哋依然全盤低估」。他說以去年「搶口罩」、今年登記注射新冠疫苗為例，「加一個排隊系統已經得」。

旅發局回覆稱，就昨早網站出現問題，局方已排除因太多人登入而出現故障，詳細原因有關部門正調查。對此方保僑則認為「每個網頁都有流量限制」，舉例如網站很多圖片，大量人瀏覽的話「很容易就會爆」。