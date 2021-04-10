日本城價真棧標籤不足 海關：倘有違法會執法

本報昨傍晚在灣仔莊士敦道日本城，發現至少一款洗潔精、一款柔順劑、一款洗頭水、一款漱口水及一款冲涼液均未有貼上中英文警告標示，全部只有日文標籤。另外，本報昨在軒尼詩道價真棧發現至少兩款日文洗頭水及兩款韓國洗頭水，未有貼上中英文警告標示。本報昨向日本城及價真棧查詢，截稿前未有回應。本報昨亦在灣仔優品360及759阿信屋抽查產品標籤，未有發現有違規情况。

3年18宗檢控 6判罰款

海關未回覆曾搜貨倉次數

海關表示，過去3年就消費品違反商業標籤規例作出18宗檢控，並向違規商戶發出27封警告信，涉及美容產品、電子產品、清潔衛生產品、健康產品、家居用品及文具用品等。本報翻查政府新聞處資料，找到當中6次檢控，全部被判罰款數千元，未見有監禁。該6案全部均以新聞稿方式公布案件，未見有舉行記者會。昨日海關以記者會形式公布阿布泰案件，並將檢獲貨品陳列在北角海關總部地下大堂展示。本報曾向海關查詢過去3年有多少案件以記者會形式公布、有多少案件涉及搜查倉庫等，海關未有提供。