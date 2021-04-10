多間分店長現人龍 市民：做香港人應做的事

市民斥打壓 海關：說法失實強烈譴責

昨午近2時，記者到位於太古康怡廣場分店觀察，約30人排隊結帳，人龍由舖面伸延至後樓梯。市民羅小姐偕友人到場購物，她批評海關搜查行動明顯是打壓，「香港人有良知會出嚟做番少少嘢，香港人加油」。市民林先生亦特意到場支持，他購買了零食及口罩，花了半小時排隊，形容只是「做番啲香港人應該做嘅嘢」。海關則稱打壓之說法失實，予以強烈譴責。

位於金鐘廊的阿布泰分店亦有大批市民光顧，昨午4時店外約有50人排隊，由於人龍太長擋住商場出口，故要分段排隊，有職員在場指示。現場所見，不少市民拿着購物籃等候付款，所購物品包括零食等。位於九龍灣淘大商場的分店，市民選購貨品後到店外排隊付款，記者昨午觀察期間約有50人排隊，人龍久未消散。

創辦人曾任海關 受訪問斥政府遭解僱

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠曾任海關，於2015年途經「光復沙田」示威現場及接受訪問批評政府後被解僱，翌年成立阿布泰國生活百貨，林景楠去年參與民主派初選，本年初涉違反「顛覆國家政權罪」被警方國安處拘捕，提堂後獲准保釋。