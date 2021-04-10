海關阿布泰貨倉檢貨 稱管有亦違法 稱包裝無標中英警告字句 拘一男董事

阿布泰：門市千款貨品漏貼10多款

阿布泰國生活百貨在facebook撰文，承認疏忽，在門市過千款產品中漏貼其中10多款產品的警告字句，深表歉疚，但質疑海關是否有必要出動過百人，「連倉庫裏未送出門市的產品都檢取」。

海關總貿易管制主任陳國雄昨表示，早前接到舉報，稱一個連鎖零售集團位於荃灣及沙田分店出售多款違規清潔用品，海關接手調查，並到該集團6間分店試購14款產品，發現貨品包裝上產品資料未有就安全存放、使用、耗用或處置列出中英文雙語警告或警誡，其中12款僅列有泰文警告，另外兩款則有泰文及英文警告，經翻譯後，警告字句包括提醒產品存放的地方不宜被小童、寵物接觸；使用相關貨品時要戴上塑膠手套、避免接觸眼睛及皮膚等。

前日檢8805件沐浴露清潔劑值40萬

關員前日搜查集團25間分店及位於荃灣逾萬呎的貨倉，檢獲8805件懷疑違規沐浴露、家居清潔劑及衣物漂白劑，市值約40萬元，每件貨品售價由6元至95元。海關拘捕一名33歲負責營運的男董事，他正保釋候查；不排除更多人被捕。海關稱，初步調查顯示所有涉案貨品由泰國進口，稍後將進一步安全化驗；海關亦巡查其他零售點，暫未發現有相關貨品出售。

阿布泰國生活百貨前日在facebook撰文，質疑海關過往只會針對投訴向個別分店或產品警告或檢控，不會到貨倉檢走貨品，陳回應，法例中「供應」一詞的定義包括管有作出售用途，故無論在零售店或倉庫，只要貨品違規海關都會跟進調查或檢取。對於海關是次出動逾百人執法，陳解釋，涉案集團的零售點遍佈十八區，貨品數量接近1萬件，故需動員較多人力物力。

《消費品安全規例》列明，凡消費品或其包裝標記有關安全存放、使用、耗用或處置的警告或警誡，須以中文及英文表達，並且是清楚可讀及置於顯眼處。首次定罪者可處被罰款10萬元及監禁1年。