紫荊黨開網站發入黨表 稱爭下一個五十年不變

入黨表問是否功能組別及曾否參選

未來12個月將有3場選舉，紫荊黨的入黨申請表有問及申請人的選舉資料，包括是否選民、其公司是否功能組別選民，以及有否參選經驗等。紫荊黨網站提及，該黨會為政府治理建言獻策、推薦治港棟樑；發掘與培養優秀治港人才；參與社團、慈善機構、基層社會服務；推動落實「愛國者治港」，支持他人參選。網站稱紫荊黨是「愛國愛港、推動落實『愛國者治港』的新力量」，目標是團結志同道合的民衆，解決香港深層問題。

網站指該黨將推動一系列政策主張，包括房屋改革，促請政府通過移山填海、森林改造、農地宅用，以及大灣區合作實現港人「居者有其屋」的願景。

政治方面，該黨稱會根據《基本法》規定，結合實際情况和循序漸進原則，「積極推動有香港特色的民主政治」，最終實現特首與立法會普選。

黃秋智上月接受本報訪問，認為有建制派未能向中央反映真實民意，需為反修例運動爆發承擔部分責任。他稱創黨沒問中央是否支持，但稱在今年兩會期間感受到國家支持。