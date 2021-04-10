誘騙4少女性侵 舞台導演黃嘉威囚7年半

【明報專訊】舞台劇導演兼演員黃嘉威（圖）涉於2014至15年間，自稱攝影師於社交平台認識13歲少女後哄騙對方到賓館拍裸照和口交。少女男友發現二人對話揭發事件，警方再發現黃於2017至18年間，以類似方式性侵3名年約14至15歲少女，包括要求她們全裸拍攝「男友視角」出浴照及非法性交。黃早前於高等法院承認18項控罪，法官昨判刑時指出，被告誘騙入世未深、年紀與他相差很多的女童，形容受害女童本應快樂地享受青春期，卻要在創傷陰影下度過，終判囚7年半。
官斥令事主創傷陰影下度青春期
被告黃嘉威（現40歲）承認7項向16歲以下兒童作出猥褻行為、6項製作兒童色情物品、3項非禮、1項與16歲以下兒童非法性交，以及1項企圖製作兒童色情物品罪。被告精神及心理報告指出，他沒性癖好或精神病，但他就讀演藝學院時父親因破產離家，導致他嚴重缺乏安全感，工作的不穩定亦令他的不安加劇。
報告稱被告隨意與友性行為 需心理治療
報告又稱，被告會與學業和工作上的朋友隨意發生性行為，他享受被呵護同時毋須負上責任的感覺，控制受害女童時亦得到工作上未能擁有的滿足感。報告形容，被告生活在不安和不踏實之中，卻不會向他人表露自身問題，亦不會求助，認為他需接受壓力管理及性慾控制的心理治療。
其中一名13歲受害女童的創傷報告則指出，女童年幼階段受被告恐嚇，成為對方發泄性慾的工具，心理受嚴重折磨，青春期被毁，對自己和外界的觀感嚴重扭曲，以及對生活感到恐懼，目前正接受心理治療以重建信任。其餘3名女童則拒絕控方索取創傷報告。
法官邱智立表示，被告當時作為30多歲的成年人，利用自己的專業和金錢引誘受害女童成為其泄慾工具，批評他不安分於相處多年的女友，沉溺與他人發生性行為，今次主要因自己無法控制性慾而犯案，決定判囚7年半。