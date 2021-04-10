誘騙4少女性侵 舞台導演黃嘉威囚7年半

官斥令事主創傷陰影下度青春期

被告黃嘉威（現40歲）承認7項向16歲以下兒童作出猥褻行為、6項製作兒童色情物品、3項非禮、1項與16歲以下兒童非法性交，以及1項企圖製作兒童色情物品罪。被告精神及心理報告指出，他沒性癖好或精神病，但他就讀演藝學院時父親因破產離家，導致他嚴重缺乏安全感，工作的不穩定亦令他的不安加劇。

報告稱被告隨意與友性行為 需心理治療

報告又稱，被告會與學業和工作上的朋友隨意發生性行為，他享受被呵護同時毋須負上責任的感覺，控制受害女童時亦得到工作上未能擁有的滿足感。報告形容，被告生活在不安和不踏實之中，卻不會向他人表露自身問題，亦不會求助，認為他需接受壓力管理及性慾控制的心理治療。

其中一名13歲受害女童的創傷報告則指出，女童年幼階段受被告恐嚇，成為對方發泄性慾的工具，心理受嚴重折磨，青春期被毁，對自己和外界的觀感嚴重扭曲，以及對生活感到恐懼，目前正接受心理治療以重建信任。其餘3名女童則拒絕控方索取創傷報告。

法官邱智立表示，被告當時作為30多歲的成年人，利用自己的專業和金錢引誘受害女童成為其泄慾工具，批評他不安分於相處多年的女友，沉溺與他人發生性行為，今次主要因自己無法控制性慾而犯案，決定判囚7年半。

【案件編號：HCCC237/20】