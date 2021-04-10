港聞

港聞二

兒童醫院術後併發 嬰終身需起搏器 母疑醫生出錯欲尋第二意見 被倡赴大灣區

【明報專訊】本報接獲投訴稱，患先天心漏病的兩個月大男嬰，上月底在專治兒科奇難雜症的兒童醫院接受修補手術後，出現心臟傳導阻滯的併發症，心跳過慢，正留醫深切治療部，料需終身置入心臟起搏器。其母質疑醫生團隊決定出錯，她想索取其他醫生意見，但兒童醫院醫生回應「你們無得揀，我們是全港唯一會做這類手術的醫生，除非你們去大灣區」。兒童醫院回覆稱，心臟傳導阻滯屬已知併發症，若家長希望尋求其他醫療意見，院方盡量配合。

李小姐（化名）產檢時得悉兒子Liam（化名）有心漏病，當時在兒童醫院求醫。她懷孕35.6周時產子，其子出生後沒大礙，回家約兩周後，有次飲奶後臉部變紫，須召救護車送院。

先天心漏須動手術 原開刀兩次突變一次過

Liam獲轉介至兒童醫院。李小姐說其子僅重2.88公斤，胖些才能做手術，但不久獲通知可做手術。她說醫生團隊提出兩個方案，第一是做一次開胸手術修補心臟缺口，但醫生稱接受手術者應至少3公斤，否則風險較高。第二是先在體內裝儀器以減輕氣喘等情况，待體重增加才做第二次修補手術。她說醫生原建議做兩次手術，獲她同意，但醫生開會後改稱做一次手術，認為可行，沒清楚解釋原因。她有憂慮，「唯有相信醫生決定」。

Liam於3月31日接受手術，成功修補心漏，但李小姐稱他其後出現併發症，心臟傳導系統未能運作，醫生稱很大可能要終身置入心臟起搏器，促盡快施手術，令她很傷心。她質疑醫生團隊做錯決定，誤選較高風險方案，「信錯了他們」。

院方：事前已講風險 母：無講清哪種更高

兒童醫院回覆，一般患心室中隔缺損的嬰兒可先接受肺動脈繃紮術以束窄肺動脈，減少血液流進肺部，暫減低心臟衰竭徵狀，待體重增加，再做修補手術，但病人需接受兩次超大型開胸手術，等候期間可能要做額外手術調校索帶，增加風險，男嬰經藥物治療後心臟衰竭持續，醫療團隊衡量各因素後認為有迫切直接做心室中隔缺損修補手術避免惡化，術前已向家長講解風險，包括可能有心臟傳導阻滯等併發症。

不過，李小姐反駁稱醫生沒提過兩次手術風險較高，反曾指一次手術對不足3公斤者較高風險。

母稱醫生認出錯 院方指屬已知併發症

李小姐說，負責手術的外科醫生事後承認做錯，指修補心臟缺口時施手術位置選擇出錯，觸及神經，為此致歉，料因此令傳導系統未能運作。該院僅稱心臟傳導阻滯是已知併發症，醫生已盡量避開普遍病人心臟傳導系統位置。

醫院：倘家長盼尋其他意見 會盡量配合

李小姐認為兒子暫沒生命危險，不急置入心臟起搏器，「我們很緊張， 因為一放（起搏器）就成世」。她希望有更多時間決定，盼可索取其他醫生意見或到其他醫院做手術，惟有兒童心臟科醫生回應「你們無得揀，我們是全港唯一會做這類手術的醫生，除非你們去大灣區」。她與丈夫對醫生語帶諷刺的回應很不開心，「（我們）只是想為BB好，不是想吵架或為BB爭番啖氣」。該院沒回應這指控，稱若家長希望尋求其他醫療意見，會盡量配合，又說病人穩定，但依靠臨時起搏器調節心律，起搏器導線一旦失效，有可能轉危急，須盡快植入永久起搏器，否則長遠有心衰竭風險。

李小姐已向醫院投訴，仍在研究法律行動，現最關注是兒子健康。她對原本醫生團隊失去信心，盼由其他醫生團隊負責手術，又說主要兒童心臟科醫生都在該院，不知兒子能到哪裏治療。

明報記者

上 / 下一篇新聞

警查內會風波 郭榮鏗移民加國 加媒：與家人展新生活 擬取回公民身分
警查內會風波 郭榮鏗移民加國 加媒：與家人展新生活 擬取回公民身分
立會上一會期27議員被逐 5年26職員傷
立會上一會期27議員被逐 5年26職員傷
議員關注社團界別組成 曾國衞：考慮關聯性代表性等
議員關注社團界別組成 曾國衞：考慮關聯性代表性等
稱變相限制選擇 夏博義：審查候選人或違人權法
稱變相限制選擇 夏博義：審查候選人或違人權法
《鏗鏘集》內容未獲批 港台叫停公共事務組拍攝
《鏗鏘集》內容未獲批 港台叫停公共事務組拍攝
快必案司法管轄權爭議 裁區院有權審煽動罪 官：國安法凌駕本地法律
快必案司法管轄權爭議 裁區院有權審煽動罪 官：國安法凌駕本地法律
撤保判辭：張可森堅決推進「攬抄」
撤保判辭：張可森堅決推進「攬抄」
唐英傑案 拒大半份專家報告呈堂 官：不需史學家解法律
唐英傑案 拒大半份專家報告呈堂 官：不需史學家解法律
前民族陣綫成員認藏炸藥 控方引「葉繼歡囚18年」案例
前民族陣綫成員認藏炸藥 控方引「葉繼歡囚18年」案例
紅隧「和你塞」認罪 助理工程師拒社服令囚3周
紅隧「和你塞」認罪 助理工程師拒社服令囚3周
電單車疑突掉頭 累後車相撞16傷
電單車疑突掉頭 累後車相撞16傷
愛暉樓3層疑橫直播毒 揭兩初確 09室共用室內糞渠 全幢25戶須撤離
愛暉樓3層疑橫直播毒 揭兩初確 09室共用室內糞渠 全幢25戶須撤離
售貨員染疫 元朗萬寧12分店全關
售貨員染疫 元朗萬寧12分店全關
憂檢疫影響孩子開學 母女強檢陰性後拖篋離開
憂檢疫影響孩子開學 母女強檢陰性後拖篋離開
牛津針今年不引入 研購針對變種疫苗 袁國勇倡相同技術疫苗全部不買
牛津針今年不引入 研購針對變種疫苗 袁國勇倡相同技術疫苗全部不買
兩周6人打疫苗後面癱 累計15宗
兩周6人打疫苗後面癱 累計15宗
學者打復必泰後高燒 急症室等5句鐘
學者打復必泰後高燒 急症室等5句鐘
星港商旅遊氣泡 參加者擬須先打疫苗
星港商旅遊氣泡 參加者擬須先打疫苗
誘騙4少女性侵 舞台導演黃嘉威囚7年半
誘騙4少女性侵 舞台導演黃嘉威囚7年半
紫荊黨開網站發入黨表 稱爭下一個五十年不變
紫荊黨開網站發入黨表 稱爭下一個五十年不變
海關阿布泰貨倉檢貨 稱管有亦違法 稱包裝無標中英警告字句 拘一男董事
海關阿布泰貨倉檢貨 稱管有亦違法 稱包裝無標中英警告字句 拘一男董事
多間分店長現人龍 市民：做香港人應做的事
多間分店長現人龍 市民：做香港人應做的事
日本城價真棧標籤不足 海關：倘有違法會執法
日本城價真棧標籤不足 海關：倘有違法會執法
旅發局「賞你住」網站故障 市民斥「唔想我住」
旅發局「賞你住」網站故障 市民斥「唔想我住」
旅業調查：八成人盼郵輪遊 業界促交代復航要求
旅業調查：八成人盼郵輪遊 業界促交代復航要求
搗網戀投資集團拘9人 涉騙3500萬 洗黑錢9億
搗網戀投資集團拘9人 涉騙3500萬 洗黑錢9億
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民記開治政班 林鄭先教幾招
【Emily】民記開治政班 林鄭先教幾招
【Emily】想開鐵路署 要over Regina個dead body
【Emily】想開鐵路署 要over Regina個dead body
【Emily】旅遊專員調做海洋公園CEO
【Emily】旅遊專員調做海洋公園CEO
【Emily】港府向英國家檔案館購檔案
【Emily】港府向英國家檔案館購檔案