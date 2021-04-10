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港聞二

星港商旅遊氣泡 參加者擬須先打疫苗

【明報專訊】港府正研究提高市民接種新冠疫苗的誘因，食衛局長陳肇始昨日稱，與新加坡商討旅遊氣泡上，接種疫苗者方可參加；另曾探討部分處所若要安全復業，到訪者需先打疫苗，但部分業界不願意。有卡拉OK業界稱要求客人打疫苗是天方夜譚，批評不應綑綁式要求業界打針。有旅遊業界稱若要求打針才可參加本地遊，做法不合理。

昨日立法會衛生事務委員會上多名議員關注提供接種新冠疫苗的誘因。民建聯梁志祥提出「有賞有罰」，建議政府部門等地方不予未接種者進入。

陳肇始談處所本地遊復業 稱擬要客人打針

陳肇始表示正研究若食肆全員工打了針，是否有進一步放寬措施的空間。就打針後能否放寬「限桌令」，她說若全部人打了針會支持有關方向，但要業界同意。她透露曾與部分業界和未復開的處所探討，若要安全地復業，希望到訪者先打疫苗，但大家對此意見不一，部分人不願意。旅遊界議員姚思榮關注何時重開本地團和郵輪。陳肇始回應稱「員工方面要全部檢測或打疫苗；參加者要打疫苗或檢測，如做到這兩樣，為安全放寬提供條件」。

旅遊方面，陳肇始說與新加坡推旅遊氣泡的大前提是疫情穩定，「我們亦有說需要打了疫苗先可以參加」。至於與內地推「來港易」，她說仍需商討參加者是否需打針，亦不排除參加者回內地時仍要檢疫。

商務及經濟發展局長邱騰華稱，旅遊氣泡需雙重檢測和專屬航班，若將來可以，亦會以疫苗接種作恢復出行條件，以減隔離安排，上月已與新加坡展討論，盼日後推行時有「穩定性」，因若疫情不穩定，計劃要「開開關關」，會對回程構成困難。

Ｋ場協會：要求客人須打疫苗是天方夜譚

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良稱，政府讓部分處所重開時，亦沒要求客人先接種疫苗，若單單對旅遊業恢復本地遊有此要求，並不公道，而要求市民接種疫苗才可參加本地遊，亦不合理。

卡拉OK同業協會發言人Maggie Chan估計現有逾半從業員已打針，但不會強迫員工接種，只會讓已打疫苗的員工優先復工，「唔通唔打炒咗佢咩？」她稱要求客人必須打疫苗是天方夜譚，批評政府不應因接種率低而綑綁式要求業界打針。麻將館東主代表張家寧稱，要求員工打疫苗難度不高，但要客人打針則不可能，「即係叫我哋執笠」。他認為若要麻將館客人打疫苗，其他處所如餐廳、主題公園的客人亦要打。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新冠疫苗 邱騰華 陳肇始

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