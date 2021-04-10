學者打復必泰後高燒 急症室等5句鐘

林泉忠對本報稱，10年前患有哮喘，沒「三高」問題，只是血壓略高，但毋須吃藥，反而一同打針的80歲母親有高血壓需吃藥，接種後無大礙。他說接種首針後已覺針口位置特別痛，周三打第二針，至前日下午6時開始頭暈、發燒、發冷，其後決定入院，被安排坐在輪椅上等了兩小時，他感覺十分不適，要求吃藥，護士才給他一粒退燒藥，並讓他睡在牀上。他說醫生僅診症「分幾兩分鐘」，便着他離去，令他感到不妥。他回家吃藥後，昨早已經退燒。

林泉忠質疑安排不善

東區醫院：病情屬次緊急

東區醫院稱，林泉忠當晚病情屬次緊急，由於急症室需優先處理緊急個案，被分流為次緊急和非緊急的病人一般候診時間較長，院方會密切留意急症室整體輪候情况，以確保求診病人獲適時治療。

（疫情第四波）